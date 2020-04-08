SBL賈西亞與布拉衝突遭禁賽2場 處分不變

（中央社記者黃巧雯台北8日電）SBL桃園璞園建築洋將賈西亞4日與裕隆納智捷洋將布拉發生衝突，皆遭禁賽2場，中華民國籃球協會今天召開紀律委員會，決議維持禁賽2場處分，不另罰款。

籃協表示，今天經紀律委員會與會委員反覆審視比賽錄影畫面，確認布拉（Sim Bhullar）遭賈西亞（Charles Garcia）犯規後，用手肘揮擊賈西亞，雙方發生口角，接著賈西亞朝布拉揮掌同時間，布拉以雙手用力推擠賈西亞，兩人行為遭判罰奪權犯規驅逐出場。

經全體委員充分討論後，決議維持禁賽2場判決，不另為罰款處分。

洋將布拉及賈西亞4月5日已執行完第一場禁賽，雙方球隊都以吞敗收場，賈西亞、布拉各將於9日、10日執行第2場禁賽，禁賽完畢後即可登錄比賽。

不過，璞園下半季爭冠關鍵期，僅能以單洋將作戰，戰力大減，5日不敵台灣啤酒後，錯失登上下半季龍頭的機會，9日比賽若再輸給台灣銀行，加上台啤再擊敗高雄九太，將由台啤登上下半季王座。

台啤包辦上、下半季冠軍後，將由全年勝率第2、3名球隊先進行年度挑戰賽，勝者再與台啤爭奪總冠軍。（編輯：李亨山）1090408