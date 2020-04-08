更多編輯台推薦新聞：
柯文哲籲口罩應賣一個月份 陳時中憂需求爆量
生活

柯文哲籲口罩應賣一個月份 陳時中憂需求爆量

居家隔離檢疫卻開趴 指揮中心：重罰30萬
生活

居家隔離檢疫卻開趴 指揮中心：重罰30萬

美航母羅斯福號捲起疫情風波 海官學弟學長先後丟官
國際

美航母羅斯福號捲起疫情風波 海官學弟學長先後丟官

同意免洗餐具暫解禁 環保署：疫情穩定後會恢復
生活

同意免洗餐具暫解禁 環保署：疫情穩定後會恢復

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

SBL賈西亞與布拉衝突遭禁賽2場 處分不變

最新更新：2020/04/08 21:28

（中央社記者黃巧雯台北8日電）SBL桃園璞園建築洋將賈西亞4日與裕隆納智捷洋將布拉發生衝突，皆遭禁賽2場，中華民國籃球協會今天召開紀律委員會，決議維持禁賽2場處分，不另罰款。

籃協表示，今天經紀律委員會與會委員反覆審視比賽錄影畫面，確認布拉（Sim Bhullar）遭賈西亞（Charles Garcia）犯規後，用手肘揮擊賈西亞，雙方發生口角，接著賈西亞朝布拉揮掌同時間，布拉以雙手用力推擠賈西亞，兩人行為遭判罰奪權犯規驅逐出場。

經全體委員充分討論後，決議維持禁賽2場判決，不另為罰款處分。

洋將布拉及賈西亞4月5日已執行完第一場禁賽，雙方球隊都以吞敗收場，賈西亞、布拉各將於9日、10日執行第2場禁賽，禁賽完畢後即可登錄比賽。

不過，璞園下半季爭冠關鍵期，僅能以單洋將作戰，戰力大減，5日不敵台灣啤酒後，錯失登上下半季龍頭的機會，9日比賽若再輸給台灣銀行，加上台啤再擊敗高雄九太，將由台啤登上下半季王座。

台啤包辦上、下半季冠軍後，將由全年勝率第2、3名球隊先進行年度挑戰賽，勝者再與台啤爭奪總冠軍。（編輯：李亨山）1090408

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報