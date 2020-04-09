國中硬式聯賽東體扣倒前金 睽違10年返8強

（中央社記者楊啟芳台北9日電）國中硬式聯賽東大體中今天提前在5局以12比3扣倒高雄前金國中，東體開路先鋒陽念祖4打數3安打，相隔10年重返8強，明天將與衛冕軍桃市新明爭取4強席位。

此役首局東大體中開路先鋒陽念祖就敲安上壘，2出局後陽益政補上二壘安助隊1比0領先；下半局前金邱孝晉、林楷峯連續安打扳成1比1平手。3局上東大體中首位打者韓碩恆敲安上壘，1出局後許家勤遭觸身球，莊王泓斌補上深遠三壘安打，下一棒陽念祖也敲長打，助隊4比1要回領先。

3局下前金靠著失誤及安打進占一二壘，2出局後曾冠傑掃出三壘安打送回壘上隊友，前金將落後縮小為3比4。不過4局上前金中繼投手崩盤，讓東大體中猛攻10人次，出現3次四壞保送，讓對手以4安進帳5分，雙方差距來到9比3。

5局上前金仍無法穩定守備，單局出現3失誤，讓東大體中沒敲出任何安打就再拿3分，比數來到12比3，自己則是第3局後就沒再得分，5局結束東大體中12比3扣倒勝。

東體一共擊出10支安打，其中陽念祖4打數3安打，且昨天還在單淘汰制決賽輪首場面對東縣桃源的比賽先發登板，4.1局挨6安投出1四壞保送、失1分；今天又擔任開路先鋒繳出猛打賞表現，投打均有亮眼貢獻。

東大體中總教練陳峰岳說，陽念祖投打兼備，是可塑性很高的球員，會用腦袋投球，算是智取類型的投手，國中階段讓陽念祖多方常識，未來如何定型得看高中的發展。

東大體中獲勝後確定重返8強，繼98學年度後再度回到8強行列。陳峰岳說，自己沒注意學校多久沒打進8強，不過這次參賽的目標就是要前進8強之列。

今天賽事結束後8強全數出爐，分別是南市善化、高市忠孝、桃市新明、東大體中、桃市龜山、東縣卑南、北市大理及中市中山。（編輯：管中維）1090409