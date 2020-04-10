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中職開幕戰許多第一次 桃猿教頭曾豪駒讚特別

最新更新：2020/04/10 15:31
中華職棒31年球季11日全球率先開打，開幕戰由樂天桃猿隊與中信兄弟隊交手，這是樂天桃猿隊隊史首戰，也是總教練曾豪駒接任後首場比賽，曾豪駒10日表示，很興奮也很期待。中央社記者謝靜雯攝　109年4月10日
中華職棒31年球季11日全球率先開打，開幕戰由樂天桃猿隊與中信兄弟隊交手，這是樂天桃猿隊隊史首戰，也是總教練曾豪駒接任後首場比賽，曾豪駒10日表示，很興奮也很期待。中央社記者謝靜雯攝　109年4月10日

（中央社記者謝靜雯桃園10日電）中職31年球季明天全球率先開打有許多「第一次」，首度閉門比賽、樂天桃猿首戰、曾豪駒執教首戰，都將是難得的紀錄，曾豪駒直呼幸運也很期待，「今年經歷的一切都會是養分」。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，中華職棒明天在桃園棒球場舉行的開幕戰，由樂天桃猿隊與中信兄弟隊交手，將是全球職棒最先開打。

中職史上首度閉門比賽，觀眾人數0，將寫下無法再被改寫的中職觀眾紀錄，但聯盟有另外的聲音提到，因為特殊狀況，傾向在紀錄上註明「關門比賽」，不會特別去討論觀眾「0」破紀錄的問題。

桃猿隊去年底易主，明天開幕首戰，將是樂天桃猿隊接手後隊史首戰，也是總教練曾豪駒接任後首場比賽，曾豪駒表示，很興奮也很期待，因疫情影響，球季不斷延後，很感謝球團、聯盟和台灣政府的用心，才能在疫情蔓延的非常時期，讓中職順利開打。

但曾豪駒也提到，開幕戰只是一個開始，往後的路還很長，大家都不能輕忽，還是要做好防疫和應對，才能讓中職今年的球季順利打完。

從球員、打擊教練到總教練，曾豪駒說身分不同要注意的東西當然也不同，成為總教練後更需要思考如何幫助整個團隊。

談起執教生涯首場一軍例行賽，和12日將在主場迎戰前教頭洪一中所帶領的富邦悍將隊，哪一場比賽更特別，曾豪駒表示，「現在的每一場比賽對我來說都很特別，今年我們經歷了很多第一次，都是難得的經驗，也會成為往後面對問題的養分」。（編輯：張芷瑄）1090410

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