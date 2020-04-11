中職閉門賽不孤單 打鼓機器人熱血助陣

中職新球季為防疫改採閉門開打，樂天桃猿隊為炒熱氣氛出新招，推動「新10號隊友」計畫，在桃園球場本壘及三壘側觀眾席放人形立牌、人形加油看板，並架設假人和機器人鼓樂團撐場，可惜11日開幕戰因雨延賽，「隊友」們也只好提前收工。中央社記者張新偉攝 109年4月11日

（中央社記者邱俊欽桃園11日電）受到武漢肺炎疫情影響，原本計畫在中職首場例行賽中亮相、高約130公分機器人，是由桃園祥儀機器人夢工廠研發製作；機器人擅長打鼓與音樂演出，是炒熱氣氛的吸睛焦點。

祥儀企業股份有限公司經理余美玲接受中央社記者採訪時表示，這次接受市府邀約，動員機器人共襄盛舉，希望能發揮打鼓本能，為沒有觀眾的球賽增添賽事中的喜悅，雖然今天因雨停賽，但未來仍有機會。

余美玲說，原訂出席在今天球賽中的5個機器人，名叫「AI精靈樂團」，高約130公分，是祥儀去年在桃園機器人比賽中，特別由工程師研發設計而成的「精靈造型」，可以打鼓、音樂表演等演出，已經在桃園市多個大型活動中亮相。

身為地主的桃園市長鄭文燦說，雖然中職球賽在疫情期採取沒有觀眾，只有球員跟工作人員的閉門賽，但市府特別協調祥儀機器人夢工廠，安排機器人在活動中加油。

桃園市政府指出，目前位於桃園市龜山區的「祥儀機器人夢工廠─未來館」，是北台灣不少學子校外活動的選擇之一，同時也希望藉由學生參訪，瞭解台灣在透過「認識、體驗、實作、創造」的過程，讓機器人的研發能扎根台灣。

中華職業棒球大聯盟原訂今天在桃園棒球場開幕戰，這也是武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情下首場職棒賽事，但開賽前受到天候不佳、雨勢不斷的影響，場地無法進行比賽，比賽日程將依補賽規定另行公布。（編輯：方沛清）1090411

受武漢肺炎疫情影響，原本計畫在中職首場例行賽中亮相、高約130公分打鼓機器人，因雨難以登場；這批應援機器人正是由桃園祥儀機器人夢工廠研發製作。（祥儀機器人夢工廠提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 109年4月11日