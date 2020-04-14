兒子的頭號球迷 NBA球星湯斯母死於武漢肺炎

美國職籃球星湯斯（右）兩週之前才剛拍攝短片，坦言母親染疫。球隊13日證實湯斯的媽媽賈桂琳（左）過世，稱她是「兒子的頭號球迷」。（圖取自賈桂琳IG網頁instagram.com/cruzja3232/）

（中央社記者林宏翰洛杉磯13日專電）美國職籃（NBA）球星湯斯兩週之前才剛拍攝短片，坦言母親染疫、懇求世人重視防疫。球隊今天證實湯斯的媽媽賈桂琳過世，稱她是「兒子的頭號球迷」。

湯斯（Karl-Anthony Towns）所屬的明尼蘇達灰狼隊今天發表聲明，證實湯斯的母親賈桂琳（Jacqueline Cruz-Towns）因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）併發症過世，享年58歲。

湯斯在3月25日於社群媒體Instagram貼出影片，講述賈桂琳因染上病毒送醫，全身麻醉接上呼吸器治療。

湯斯在將近6分鐘的影片中表情沉重，講述母親生病細節，用意是提醒世人認真看待疫情，「拍這一影片是想告訴大家，這世界正在發生的事情，也就是2019冠狀病毒疾病，希望能夠有所幫助」。

湯斯的雙親同時出現症狀，爸爸確診住院，後來病情逐漸好轉，但媽媽的狀況一直不好。

湯斯當時在影片中說：「她的狀況不好。高燒39度不退，用藥才降到38度，但夜裡又再高燒。她現在很難受，肺部狀況越來越不好，越咳越嚴重，情況在惡化。」

湯斯在影片中呼籲：「不要對這個病掉以輕心。請保護你所愛的家人、朋友與自己。做好社交隔離。」

多明尼加裔的湯斯今年24歲，NBA生涯4季效力灰狼隊，擔任中鋒，2度入選明星賽。湯斯經常談到與母親感情很好，2017年接受ESPN訪問時說，賈桂琳在羅格斯大學（Rutgers University）醫療部門工作超過20年。

體育記者魯克斯（Taylor Rooks）在推特貼出一張湯斯與媽媽相視而笑的照片，貼文說「從湯斯的籃球生涯當中，可以明顯感受到一家人的感情有多好，他們之間的愛有多深」。

NBA球員保羅（Chris Paul）、克勞福（Jamal Crawford）、密契爾（Donovan Mitchell）先後在社群媒體上向湯斯家人致哀。（編輯：高照芬）1090414