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武漢肺炎13日新增5例境外移入 4人為珊瑚公主號旅客
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曾拍王建民林書豪 紐約郵報攝影病逝武漢肺炎

最新更新：2020/04/13 14:32
「紐約郵報」攝影記者考西因為武漢肺炎過世，享年48歲。（圖取自facebook.com/AnthonyCausi）
「紐約郵報」攝影記者考西因為武漢肺炎過世，享年48歲。（圖取自facebook.com/AnthonyCausi）

（中央社紐約12日綜合外電報導）「紐約郵報」攝影記者考西因為武漢肺炎過世，享年48歲。他是紐約最出色的攝影師之一，過去作品甚至包括「台灣之光」王建民、「豪小子」林書豪等台灣民眾喜愛的體壇明星。

長期為「紐約郵報」（New York Post）效力的考西（Anthony Causi）長期活躍紐約體育圈，他今天因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病逝於紐約的長島北岸大學醫院（NorthShore University Hospital）。

考西身後留下妻子羅米納（Romina）及一雙兒女約翰（John）、米亞（Mia）。

「紐約郵報」總編輯林奇（Stephen Lynch）說：「考西是我們的同事、朋友，也是名出色的記者。簡而言之，他是全紐約最好的攝影師之一，他捕捉那些重要時刻的瞬間，長達25年之久，他的談吐總是溫和、風趣，且常保和善，深為被他拍攝的人所尊重，受和他一起工作的人所景仰。」

布魯克林出生的考西，1994年加入「紐約郵報」，畢業後做過照片編輯，用相機紀錄美國職棒大聯盟MLB洋基、大都會，職業美式足球聯盟NFL巨人、噴射機，美國職籃NBA尼克、籃網等隊所歷經的歲月。

曾身披洋基戰袍、連兩年在MLB拿下19勝的台灣棒球名將王建民，以及在尼克時期於NBA掀起「林來瘋」（Linsanity）的台裔籃球好手林書豪，都曾是考西鏡頭下的主人翁。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1090413

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