WNBA選秀會 榮譽籤紀念吉安娜

（中央社記者黃巧雯台北18日綜合報導）美國女子職籃WNBA今天舉行線上選秀會，為紀念搭機罹難的布萊恩的女兒吉安娜（Gianna）與其2名隊友，WNBA特別用榮譽選秀權，選中這3名小球員。

吉安娜（Gianna）追隨父親、前洛杉磯湖人當家球星布萊恩（Kobe Bryant）的腳步，開始打籃球，也期待有朝一日能踏入WNBA殿堂，而她與2名隊友今年1月搭乘私人直升機罹難，那次墜機事件一共造成9人喪生，包括布萊恩在內。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，WNBA今年改以線上方式進行，吉安娜與2名隊友都獲得榮譽籤的榮耀，吉安娜的母親凡妮莎（Vanessa Bryant）:「對她（吉安娜）而言，將是夢想成真」。

今天WNBA選秀會另一個焦點則為紐約自由人用狀元籤選中來自俄勒岡大學的尤尼斯古（Sabrina Ionescu），尤尼斯古因在大學期間一共締造26次大三元紀錄，被譽為大三元製造機。

尤尼斯古在大學生涯累積得分2562分、1040籃板、1091助攻，也是俄勒岡大學的男、女籃球隊中，首位達成「2000、1000、1000」紀錄的球員。

「我的籃球生涯一直朝這個目標努力，看到夢想成真，我感到非常興奮。」尤尼斯古表示：「能夠成為這支年輕球隊的一員，我將試著向隊友們學習，找出我在陣中能扮演什麼角色，這真的很令人感到興奮。」

尤尼斯古的隊友薩巴里（Satou Sabally）隨後被達拉斯飛馬以第2順位指名，這也是WNBA選秀會史上第4次前2順位被選中的的球員都來自同一學校。（編輯：吳協昌）1090418