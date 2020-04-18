SBL總冠軍戰21日開打 裕隆台啤爭冠

第17季SBL超級籃球聯賽季後挑戰賽18日晚間續由裕隆納智捷對上桃園璞園建築，終場裕隆以100比85擊敗璞園，確定闖進總冠軍戰，其中裕隆洋將基恩（中白衣）貢獻全隊最高26分與7次助攻。中央社記者吳家昇攝 109年4月18日

（中央社記者黃巧雯新北18日電）SBL季後挑戰賽裕隆納智捷以3連勝橫掃桃園璞園建築，晉級總冠軍戰，21日將與台灣啤酒爭奪冠軍。裕隆執行教練李啟億今天表示，冠軍戰關鍵將取決於球員的應變能力。

第17季超級籃球聯賽（SBL）今天在新北市晧宇國際亞洲區籃球培訓中心舉行季後挑戰賽第3戰，裕隆以100比85力退桃園璞園建築，在5戰3勝制的系列戰，以直落三勝出，第7度挺進總冠軍戰。

李啟億表示，此役防守做得不錯，「進攻有時太著急，導致被他們打出很多攻守轉換，分數就很難去控制」，所幸隨著老將上場後，掌控比賽節奏，才能拿下比賽勝利。

第17季SBL超級籃球聯賽季後挑戰賽採5戰3勝制，18日晚間已取得2勝聽牌的裕隆納智捷，面對桃園璞園建築不手軟，終場裕隆就以100比85打退璞園，確認挺進總冠軍賽，裕隆洋將布拉（白衣）拿下全隊次高24分。中央社記者吳家昇攝 109年4月18日

裕隆的簡浩前2戰外線8投2中，今天戴上粉紅色髮帶後找回手感，決勝節在外線火力全開，4投3中，助裕隆奠定勝基，談到換成不同顏色的髮帶，簡浩說：「想說換一下，沒有想到會比較準。」

裕隆這次在挑戰賽系列戰靠著雙洋將布拉（Sim Bhullar）、基恩（Marcus Keene），迎戰璞園單洋將，提前以3比0勝出，不過李啟億並不認為雙洋將占有很大優勢，反而覺得璞園單洋將比雙洋將難打，「讓他們順起來就蠻厲害」。

總冠軍戰21日將在晧宇國際點燃戰火，採6戰4勝制，裕隆將對決台啤，包辦上、下半季冠軍的台啤，先占1勝優勢，李啟億表示，後續還需修正先前雙方交手發現的問題，除了設法靠著防守讓對方進攻不順外，他認為關鍵將在於球員當下應變能力。

簡浩指出，儘管台啤不好打，但仍須做好防守，若球隊能控制好失誤，不要讓對手反快攻，「我們機會還是蠻大的」。（編輯：吳協昌）1090418