納達爾搞不定IG直播萌翻 與費德瑞莫瑞話家常

（中央社馬德里20日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒全球迫使網球賽季喊卡，西班牙猛將納達爾今天首度玩Instagram（IG）直播，與瑞士好手費德瑞及英國名將莫瑞等分享「宅」在家的心得。

納達爾（Rafael Nadal）今天與費德瑞（Roger Federer）、莫瑞（Andy Murray）及同胞羅培茲（Marc Lopez）在IG直播話家常。

納達爾一開始搞不定IG，不知如何邀請對方加入對話，坦言這是他首次直播，笑著說「如大家所見，我整個很糟糕，但我很努力在試」。

納達爾的窘態讓粉絲直呼可愛；莫瑞也在留言區開玩笑酸他：「真是優秀…他能贏52場法網，但搞不定Instagram。」兩人互動笑翻網友。

納達爾成功與費德瑞連線對話後，互相寒暄、分享近況。納達爾對網球選手因疫情無法練球表示洩氣，而費德瑞提到他2月膝部手術復原狀況，並說他滿意目前進展。

法新社報導，西班牙全國封鎖令延長到5月9日，全民繼續禁足在家，但特定行業少數人員可以復工，這讓納達爾難以理解為何網球選手無法練球，尤其球員都在球場兩側保持很大安全距離，照理說應可放寬管制。

納達爾表示：「但我理解我們現在情勢非常嚴峻，政府正在因應前所未見的情況，我也理解他們顧不及誰能練球誰不能練。我理解情況，現在顯然很多事沒有邏輯可言，但大家必須遵守規定。」

納達爾說：「我現在沒打球，我家沒球場，有點想念球場。」不過他一直都有在做例行體能訓練。他說：「網球學校體育館的人在封城開始時給我帶來一些器材，我試著在上午和下午都練一下。保持頭腦和身體專注很重要，這是我一直在努力的地方。」

費德瑞也分享近來動刀後的狀況，還說沒陪4個小孩玩時會對牆練球。納達爾說他沒辦法打球時，費德瑞開玩笑說「太好了，你之後回來就不知道怎麼打網球了」。

費德瑞說：「我頭6週狀況很不錯，之後恢復有點慢，但現在又回到不錯的狀態。我現在顯然有很多時間，所以不急。」他還說：「我都對牆打一下球，並且做復健。」

納達爾與費德瑞聊完後，換與莫瑞連線，但鏡頭一度轉錯地方，畫面最後才跳回來，莫瑞笑說「看你很有趣」。

兩人有個歡樂的開頭後，話題跳到即將舉行的馬德里網球電玩賽。納達爾自認是電競新手，莫瑞則說自己可能贏在起跑點上。

莫瑞說：「我昨晚玩了，而且選擇當你，我用你的角色對戰費德瑞，而且當然選在紅土。我們，我指我和你，我們的表現令人難以置信，但打了1盤後，你的角色感到出奇地累，我覺得我之前沒看過你才打1盤就累了。」

納達爾之後要在電玩中挑戰他，但莫瑞表示，電玩中根本沒有創造他的角色，「我沒辦法用我自己的角色，所以我必須選別人，或許我會選基爾喬斯（Nick Kyrgios）」，小小開了納達爾和「澳洲壞小子」基爾喬斯不對盤的玩笑。

納達爾也提到，他在禁足期間有時會凌晨2、3時才睡覺。莫瑞則說，他有3個年幼的孩子，意味他得早早就寢，清晨6時就須起床。兩人一來一往的幽默對話讓網友狂按愛心。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1090421