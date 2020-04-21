韓職5/5閉門開打 取消明星賽季後賽縮短

（中央社記者謝靜雯台北21日電）韓國職棒今天早上召開第4次理事會，確定今年賽季5月5日閉門開打、不開放觀眾入場，明星賽取消，季後賽賽制縮短為3戰2勝，考量球員身體負荷，雙重賽與週一賽事不打延長賽。

韓國職棒今天舉行理事會，召集10支球團代表開會決議，原訂3月28日舉行的開幕戰，因為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響、多次延後，確定將於5月5日、韓國的兒童節假期開打。

韓國職棒開打不開放觀眾入場，需看後續疫情發展，討論開放觀眾入場的時機點；此外，韓職往例7月舉行的明星賽取消；5戰3勝制的季後賽，也縮減為3戰2勝。季後賽將於11月在首爾高尺巨蛋開打。

目前韓職傾向各隊打完原訂144場例行賽，但若球季中出現確診案例，球季停賽或者賽季縮短等方案，都還需要再進一步討論。

考量的球員身體能負荷，如果因雨延賽需打雙重賽，以及週一安排例行賽事，將不打延長賽，雙重賽可以多登錄1名球員。

中華職棒已於4月12日正式展開今年球季、引起全球關注，韓職5月5日順利開打後，中職將不再是全球唯一職棒賽事。（編輯：屈享平）1090421