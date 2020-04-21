春季聯賽李軒慈完投壓美孚 富邦公牛搶勝

（中央社記者謝靜雯台北21日電）春季棒球聯賽C組預賽，富邦公牛今天與美孚巨人交手，富邦公牛李軒慈完投9局飆10Ｋ，壓制對手打線，率隊以3比2拿勝，續居分組第一；南華大學以9比2擊敗高苑科大、拿第8勝。

109年全國成棒甲組春季聯賽大學隊C組預賽，富邦公牛（台體大）與美孚巨人（文化大學）交手，富邦公牛李軒慈先發，在3局被美孚余偉程敲出安打，接連投出保送，隊友守備也有狀況，失掉2分皆非責失分。

李軒慈比賽後半段回穩，沒有多掉分數，今天總計用132球投9局，被敲6支安打，飆出10次三振，另有2次保送，率隊拿下勝利。

富邦公牛比賽前半段打線受制，6局靠著接連4支安打追回2分、扳平比數，7局再靠著失誤、保送、張文賢適時安打，送回致勝分，拿下春季聯賽第8勝，賽後戰績8勝1敗、暫居C組第一名。

大學隊B組預賽，南華大學與高苑科大交手，南華大學打線發揮，全場敲出13支安打，比賽前半段就有攻勢，首局靠著接連安打、失誤先拿3分，2局再靠著單局4安、1次對手守備失誤，多添3分、拉開領先差距。

南華大學6至8局各拿1分，高苑科大打線受制，僅在4局、9局有分數進帳，南華以9比2拿勝，賽後戰績8勝1敗，暫居B組預賽第一名。（編輯：管中維）1090421