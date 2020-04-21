悍將主場開幕戰搶勝止3連敗 洪一中盼延續氣勢[影]

影片來源：中華職棒CPBL

（中央社記者謝靜雯新北21日電）中職富邦悍將隊主場開幕戰，陳仕朋6.1局優質先發，戴培峰、蔣智賢開轟，悍將以13比2擊敗統一獅隊，中止近期3連敗；悍將總教練洪一中表示，主場首戰就拿勝，盼氣勢延續。

富邦悍將隊22歲投手陳仕朋，去年就對統一獅隊就投得特別順手，戰績4勝1敗、對戰防禦率僅1.78；悍將今天於主場新莊棒球場迎戰統一獅隊，為本季主場開幕戰，陳仕朋先發對獅隊，依然展現很好的壓制力。

陳仕朋前2局沒被敲安打，3局被蘇智傑敲安先掉1分，6局被陳鏞基敲出全壘打再掉1分，今天總計用105球投6.1局，被敲5支安打，失掉2分（1分責失分），優質先發拿下本季首勝、對戰獅隊跨季5連勝。

悍將隊首局就有攻勢，靠著接連敲出5支安打，包括戴培峰2分砲，一口氣打了10人次、攻下6分大局，2局蔣智賢開轟，2分砲替球隊多添保險分，3局再靠著保送、李宗賢二壘打、范國宸高飛犧牲打、暴投，單局再添2分，8局再起攻勢，再拿3分、順利拿下比賽勝利。

洪一中表示，主場開幕戰就拿下勝利其實沒有什麼特別的不同，只要球隊贏球都高興，但希望今天拿下勝利的運氣和氣勢可以延續下去。

捕手戴培峰本季第2轟出爐，洪一中表示，有感覺戴培峰今年在打擊力量上又更進步，捕手教練也有給戴培峰許多幫助，期望成為球隊未來的主力補手。

悍將林益全2局敲出中外野方向安打，以34歲162天年紀，1219場出賽、5182打席、4649打數完成生涯1600安里程碑，為中職史上第5人，無論場次、打席、打數都是中職史上最速。

林益全表示，只要身體健康，紀錄遲早會達成，接下來把生涯2000安放在心中當作目標，今天完成生涯1600安里程碑，比較不一樣的是少了球迷的加油聲，希望疫情快點結束，球迷可以回到場內幫球隊加油。（編輯：管中維）1090421