排左打群盼突破伍鐸 陳傑憲回獅隊開路先鋒

（中央社記者楊啟芳新北22日電）中華職棒統一獅隊今天調動先發打序，陳傑憲回歸開路先鋒，林靖凱則改打第6棒，總教練林岳平指出，主要是先排出左打對付對方投手伍鐸，希望能突破封鎖，改善打線串連問題。

獅隊的陳傑憲今天從第2棒改打第1棒，原本的開路先鋒林靖凱則是移往第6棒。總教練林岳平說明，主要是因為富邦悍將推出右投伍鐸，前3棒都安排左打，試試看能不能突破。

獅隊昨天全場僅敲出6支安打、得2分，林岳平說：「最近攻擊不順，無法串連，選手也有心理壓力，信心沒有以往好，希望今天可以突破。」經過8場客場之旅，獅隊終於要在本週五回到主場台南，林岳平指出，希望今天搶下1勝後回到主場。

獅隊投手潘威倫昨天僅先發1.1局，被敲2發全壘打，失8分；再上一場則是投5.1局失6分，被敲4轟。林岳平指出，潘威倫近期確實狀況不是很理想，「球路偏高、進壘位置不理想、球數容易落後，這2場都出現了，教練會協助他繼續面對賽事，找回原有節奏。」

悍將昨天與前旅外選手張進德簽下自主培訓合約，王維中、郭俊麟也都有機會參加今年中職季中選秀。這次獅隊選秀為第2個順位，林岳平也說，現在從新聞上看到很多優秀選手可能參加選秀，但還是要等他們確定之後，才能做結論。（編輯：吳協昌）1090422