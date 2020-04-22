蔣智賢連2天開轟 回到主場較輕鬆放慢節奏[影]

影片來源：中華職棒CPBL

（中央社記者楊啟芳新北22日電）中華職棒富邦悍將的蔣智賢今天敲飛出場外的全壘打，已經連2天開轟，他賽後表示，雖然前幾場比較緊繃一點，不過這場讓自己節奏慢一點，加上回到主場較輕鬆，感覺還不錯。

蔣智賢昨天比賽5打數敲出3支安打，包含從潘威倫手中轟出2分全壘打，打下3分打點、跑回3分；今天4打數敲出2支安打，在7局下轟出右外野飛出球場外的超大號陽春全壘打，本季目前累積2支全壘打。

蔣智賢坦言，今年比較晚開季，剛開始打擊狀況還是有落差，比較緊繃一點。他表示，此戰主要是讓節奏慢一點，因為前幾個打席太急躁，「後面讓自己慢下來，挑喜歡的球攻擊，感覺還不錯。」

蔣智賢也認為，回到主場感覺比較輕鬆一點，「因為做什麼事情都比較方便，不會那麼趕，慢慢讓自己節奏回來。」談到還差17發全壘打就能達到中職生涯百轟，他說：「全壘打可遇不可求，平常心去把自己能做的做好就好。」

本季富邦悍將總教練換成洪一中，蔣智賢笑說：「大家皮都繃很緊，他滿注重球場上小細節，沒做好可能就會跑去旁邊跟你說，該怎麼去做這些事情。」（編輯：劉學源）1090422