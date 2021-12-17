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NBA8/300

NBA喬丹處女秀票根 新台幣734萬元賣出

2021/12/17 21:20（12/18 12:25 更新）
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Michael Jordan聯盟處女賽的一張票根，17日在拍賣會上以26萬4000美元（約新台幣734萬元）成交。（圖取自Huggins & Scott Auctions網頁hugginsandscott.com）
Michael Jordan聯盟處女賽的一張票根，17日在拍賣會上以26萬4000美元（約新台幣734萬元）成交。（圖取自Huggins & Scott Auctions網頁hugginsandscott.com）
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）6度獲得美國職籃NBA總冠軍的喬丹（Michael Jordan）在聯盟處女賽的一張票根，今天在拍賣會上以26萬4000美元（約新台幣734萬元）成交。

這張票根最終喊價到22萬美元，外加20%的買家額外負擔費用。這次拍賣由Huggins & Scott Auctions執行。

喬丹的NBA首度亮相是在1984年10月26日於芝加哥體育館，當時現場觀眾超過1萬3000人，公牛隊最後以109比93分擊敗當時的華盛頓子彈隊。

喬丹在這場比賽打了40分鐘，拿下16分，還有6籃板和7助攻。

這張票根是喬丹最新一件以天價出售的紀念品。現年58歲的喬丹在北卡羅來納大學大二賽季穿過的球衣，5月在拍賣會上以創紀錄的138萬美元（約新台幣3838萬元）賣出。（譯者：林沂鋒/核稿：曹宇帆）1101217

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