蕭齊5局無失分拿MVP 富邦U18新北藍4連霸

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新北富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰，新北藍隊先發投手蕭齊（圖）5局好投，率隊以7比0擊敗台東縣隊，完成4連霸，蕭齊拿下大會最有價值球員（MVP）。中央社記者謝靜雯攝 110年12月18日

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（中央社記者謝靜雯新北18日電）新北富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰，新北藍隊先發投手蕭齊5局好投，林佳緯單場3安、2打點，率隊以7比0擊敗台東縣隊，完成4連霸，蕭齊拿下大會最有價值球員（MVP）。

富邦U18棒球賽冠軍戰今天在新莊棒球場舉行，新北藍隊與台東縣隊交手，新北藍隊派出高一巨投、身高197公分的投手蕭齊先發，總計用84球投5局，沒被敲出安打，投出6次三振、1次四壞保送。

新北藍隊6局啟動牛棚，林華偉、林盛恩依序登板，直到9局才被台東縣隊敲出安打，但力守不失分、順利將冠軍留在新北。

新北藍隊1局靠著林佳緯安打先馳得點，2局靠著高飛犧牲打跑回第2分，4局韓碩恆安打添分，5局再靠著四壞保送、短打推進、安打、滾地球跑回第4分，7局先靠暴投跑回1分，再靠林佳緯、許子謙接連安打添分，順利拿下冠軍。

新北藍隊總教練周宗志接受媒體訪問時表示，今天比賽希望讓蕭齊上場體驗有張力的局面，有發揮水準，相信這場比賽會對蕭齊重建信心有很大的幫助；林盛恩9局稍微有狀況，但這也是經驗，對林盛恩往後聯賽、選拔賽也會有幫助。

周宗志指出，今天打線上戰術助攻串聯收到成效，身為地主隊，也挑戰4連霸，很開心可以把冠軍留在新北。

蕭齊向媒體表示，雖然是首度投冠軍戰，但沒有很緊張，把該做的都做好，盡自己的全力幫助球隊拿下冠軍，沒有追求無安打，只希望不要失分。

拿下冠軍戰勝投，也首度拿下MVP，蕭齊說，還要繼續努力，謝謝教練及隊友幫助，也希望強化肌力，相信球速自然而然會提升。（編輯：戴光育）1101218

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，新北藍隊18日以7比0擊敗台東縣隊，完成4連霸，新北藍隊先發投手蕭齊5局無失分，拿下MVP。中央社記者張新偉攝 110年12月18日

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，新北藍隊18日終場以7比0擊敗台東縣隊，完成4連霸。中央社記者張新偉攝 110年12月18日