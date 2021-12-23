缺人急簽喬強生救火 塞爾蒂克退騎士

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（中央社波士頓22日綜合外電報導）塞爾蒂克今天在布朗攻下34分的帶領下，以111比101擊退騎士。此役贏球的綠衫軍因為人手短缺，簽下40歲的喬強生救火，此役他替補出賽兩分鐘，有2分進帳。

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克有中鋒霍福德（Al Horford）和前鋒威廉斯（Grant Williams）、帕克（Jabari Parker）、埃爾南戈麥斯（Juan Hernangomez）、豪瑟（Sam Hauser），及後衛李察遜（Josh Richardson）、湯瑪斯（Brodric Thomas）因為觸發聯盟有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的健康暨安全條例而無法出賽。

急缺人手的塞爾蒂克，以10天短約簽下曾7次入選明星賽、但已3年多沒在NBA打球的「單打喬」喬強生（Joe Johnson）。他在這場比賽結束前1分57秒替補上場，並於終場前23.2秒跳投命中得到2分。

喬強生2001年選秀會被塞爾蒂克以第10順位選上，但只為綠衫軍打了48場比賽，就在菜鳥年打到一半時被交易到鳳凰城太陽。

塞爾蒂克今天拿下近5戰中的第3勝，隊上除布朗（Jaylen Brown）攻下全場最高34分，威廉斯（Robert Williams III）也展現全能身手，有21分、11籃板、7助攻進帳，塔特姆（Jayson Tatum）貢獻了18分，藍福特（Romeo Langford）有11分、9籃板的表現。

賈蘭德（Darius Garland）攻下克里夫蘭騎士全隊最多的28分，洛夫（Kevin Love）貢獻18分、12籃板的「雙十」成績，奧斯曼（Cedi Osman）獲得13分，可惜騎士終止了本季最長的6連勝。

騎士和塞爾蒂克一樣有缺人手的情況，中鋒艾倫（Jarrett Allen）、 莫布里（Evan Mobley）、戴維斯（Ed Davis），及前鋒奧科羅（Isaac Okoro）、史蒂文斯（Lamar Stevens），還有後衛瓦倫坦（Denzel Valentine）、恩巴德（RJ Nembhard）、溫德勒（Dylan Windler）因觸發防疫規定而無法上場。

塞爾蒂克在這場比賽的上半場以63比48領先，第3節也曾握有23分領先優勢，但騎士拉出一波15比3攻勢，讓綠衫軍在打完3節後，僅以85比73領先。

第4節剩下11分20秒時，賈蘭德跳投得手，塞爾蒂克僅以85比75領先，但他們隨即連下7分，重新掌控了比賽。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1101223