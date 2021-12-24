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楊恩缺陣 老鷹靠鮑格達諾維奇末節飆分退76人

2021/12/24 16:11（12/24 16:15 更新）
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（中央社費城23日綜合外電報導）美國職籃NBA面臨疫情風暴之際，人手短缺的亞特蘭大老鷹今天在鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）挺身而出、於比賽最後4分鐘獨砍10分的帶領下，以98比96氣走費城76人。

老鷹在少主楊恩（Trae Young）及另6名球員因疫情相關規定而缺陣之下，仍於客場爆冷奪勝。

板凳出發的鮑格達諾維奇前10次投籃皆不中，但在比賽還剩3分44秒時飆進關鍵3分彈，助老鷹以91比90領先；接著，他以罰球、3次出手命中，上演個人秀。

老鷹瑞迪許（Cam Reddish）此役攻下18分，柯林斯（John Collins）奪17分，末節功臣鮑格達諾維奇全場繳出15分。

76人的馬克西（Tyrese Maxey）進帳17分；恩比德（Joel Embiid）則拿下23分10籃板，並在比賽剩不到6分鐘時投進反超3分球，助隊以88比86領先，可惜最後關頭扳平比分一擊未進。（譯者：張璦/核稿：嚴思祺）1101224

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