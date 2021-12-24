賴清德任精英獎頒獎人 表彰選手在體壇成就

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2021體育運動精英獎24日在台北文創會所舉行頒獎典禮，副總統賴清德（圖）擔任頒獎嘉賓，肯定得獎者在體育運動賽事上的貢獻，盼能讓年輕選手學習效仿，讓臺灣運動一棒接一棒、一代跟著一代，持續蓬勃發展。中央社記者裴禛攝 110年12月24日

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（中央社記者龍柏安台北24日電）副總統賴清德今天出席2021體育運動精英獎頒獎典禮，並擔任頒獎人，他在致詞時表示，這個獎除了要感謝大家的努力，另一方面也要表彰得獎者在體育運動的偉大表現。

2021體育運動精英獎今天在台北文創會所舉行頒獎典禮，賴副總統應邀出席擔任終身成就獎與特別獎的頒獎人，他也希望透過體育運動精英獎，讓更多年輕的運動選手可以效仿、接棒，一代接著一代讓台灣的體育蓬勃發展。

多次透露自己就是運動迷的賴副總統，先是推崇今年東京奧運台灣選手的表現，他說，大家團結合作拿下2金、4銀、6銅，史上最佳成績，其中在柔道、空手道、體操、羽球與高爾夫都是第1次拿到獎牌，「這也表示今年的成就比以往更好，也奠下未來更進一步的機會。」

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賴副總統也表示，今年夏天因為大家的努力、大家的勇敢、大家的堅持，也給予國人最感動的一個夏天，他也特別利用這個機會，向國手們表達最由衷的感謝。

賴副總統強調，身為運動迷，他也非常支持運動，甚至對體育運動有不同看法，「我認為體育賽事是許多人追逐夢想的園地，同時也是最能夠凝聚國人團結的一件事情。」他認為體育可讓台灣在國際上被看見，所以政府一定鼎力支持。（編輯：張芷瑄）1101224