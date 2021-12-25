HBL教練黃萬隆被驅逐出場 松山不敵南山

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（中央社記者龍柏安台北25日電）HBL傳統強權「綠色神盾」松山高中教練黃萬隆，今天在第2節領到兩次技術犯規遭驅逐出場，最終松山以73比76惜敗南山高中，黃萬隆賽後酷酷地說：「謝謝裁判指教。」

110學年度HBL高中籃球聯賽12強賽，今天在高雄中學體育館與高雄巨蛋兩地同步開打，由於A組稍早東山高中以74比54擊敗錦和高中，因此松山與南山也提前攜手晉級8強，今天「雙山會」勝負單純為面子之爭。

今天賽前松山與南山在死亡之組的A組都以3連勝並列龍頭，兩隊為爭分組冠軍也卯足全力，沒想到第2節黃萬隆還剩1分18秒時，領到兩次技術犯規遭驅逐出場。

「這是我執教30年來第1次被裁判趕出去。」黃萬隆賽後表示，一開始他只是和裁判討論尺度，替自家球員抱不平，無奈裁判不領情，才讓他動了氣，他灑脫地說：「這代表我對比賽還是有執著、還是有熱情。」

黃萬隆強調，單場領到兩次技術犯規不僅是他執教生涯頭一遭，對松山球員更是第1次，「剛好也給他們學習的機會，讓他們面對沒有我在的比賽。」

雖然教練不在，松山球員仍打出一場精彩比賽，最後僅以3分之差惜敗，黃萬隆驕傲地說：「我們松山沒有軟弱的人。」

至於被驅逐出場，黃萬隆說：「謝謝裁判的指教，讓我學習到教練的課題之一，就是要控制情緒。」不過他提到，裁判和教練都該相互學習，「總不能我好好問你，你都用嗆吧。」（編輯：吳協昌）1101225