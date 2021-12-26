奧運拳擊銅牌黃筱雯 鼓勵民眾學好英文很重要

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獲得奧運拳擊銅牌的國手黃筱雯（後左2）26日到澎湖出席英文教育成果發表會，她說，英文對運動員是很重要的語言，鼓勵大家要學好英文，在運動賽事上才會如魚得水。中央社 110年12月26日

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（中央社澎湖縣26日電）獲得奧運拳擊銅牌國手黃筱雯，今天在澎湖一場英語成果發表會中表示，英文是運動選手很重要的語言，鼓勵民眾要學好英文，在運動賽事上，才會如魚得水。

澎湖縣長賴峰偉今天參加這項英語教學成果發表時表示，英文是與國際接軌的重要語言，澎湖孩子的英文素質不輸本島學校，期勉學子勇敢說英文，強化英語能力 ，提升國際競爭力，黃筱雯也贈送縣長拳擊手套。

榮獲今年東奧拳擊銅牌的黃筱雯，今天首度隨同父親與教練到澎湖，參加澎湖英文教育成果發表會，以一名運動員的身分向在場近1000名大小民眾，分享自己的奮鬥故事，尤其英文對運動員是很重要的語言，鼓勵大家要學好英文。

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黃筱雯表示，在上國中時，開始接觸拳擊，感謝啟蒙教練劉宗泰，一路的教導傳授，11年來，永不放棄的苦練，找到自己的成功之道，除在國內先後奪得3屆全運會的拳擊金牌，今年更在奧運最高殿堂的賽事中，達到顛峰，奪下銅牌，這也是台灣在參加歷年奧運賽事中的首面拳擊獎牌，也是首名奧運國手到澎湖 。

黃筱雯今天應邀參加英語教學成果發表會，同時表揚學習成果優異的學子，現場還為民眾簽名並合影，贈送每名民眾一份奧運口罩，並利用空檔到澎湖景點參訪一番。（編輯：黃世雅）1101226

獲得奧運拳擊銅牌的國手黃筱雯（右）26日應邀到澎湖參加英文教育成果發表會，表揚學習成果優異的學子並合影留念。中央社 110年12月26日