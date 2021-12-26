安特托昆博復出強攻36分 率公鹿逆轉塞爾蒂克[影]

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影片來源：Hooper Highlights

（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天迎戰波士頓塞爾蒂克，解除健康與安全協議限制後歸來的公鹿球星安特托昆博轟下36分，幫助球隊以117比113分逆轉因疫情人手捉襟見肘的塞爾蒂克。

安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的關係缺席5場比賽，他在下半場攻下29分，重振公鹿士氣，一舉擊敗強勁的塞爾蒂克。

受到疫情衝擊，塞爾蒂克有9名球員無法上場，此外霍福德（Al Horford）也剛解除健康與安全協議限制，但被認為還不適合上場比賽。

塞爾蒂克球員布朗（Jaylen Brown）在第一節拿下14分，幫助球隊在第一節以35比22分領先公鹿。

布朗與隊友塔特姆（Jayson Tatum）及史瑪特（Marcus Smart）聯手拿下69分，也讓塞爾蒂克最多一度領先公鹿19分，到離比賽結束5分28秒時還領先13分。

不過，公鹿急起直追，在比賽還剩1分29秒時，安特托昆博的帶球上籃讓公鹿以111比111分追平塞爾蒂克。

替補上場的公鹿球員麥修斯（Wesley Matthews）在離比賽還有30.3秒時投進一記三分球，讓公鹿以一分超前，也是公鹿全場首度領先，並保持到比賽結束。

安特托昆博說：「感覺很好，我很高興能回來，很高興再次與隊友和球迷在一起，也很高興能參賽。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1101226