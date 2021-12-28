3巨頭聯手轟89分 公牛勝老鷹收4連勝[影]

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（中央社亞特蘭大27日綜合外電報導）公牛3巨頭德羅森、拉文、佛契維奇今天聯手攻下89分，讓美國職籃NBA芝加哥公牛在客場以130比118擊敗亞特蘭大老鷹。

這場比賽贏球，公牛拿下4連勝，也終止他們對老鷹的3連敗；輸球的老鷹，則是吞下主場8連敗。

德羅森（DeMar DeRozan）今天攻下35分，並送出10次助攻，拉文（Zach LaVine）為公牛貢獻30分，佛契維奇（Nikola Vucevic）交出24分、17籃板的「雙十」成績單。

公牛今天37次在三分線外出手，以4成86的命中率砍進本季最多的18記三分球。

今天賽前，老鷹才收到一個大好消息，就是他們陣中頭號得分大將楊恩（Trae Young）已經可以出賽。本季平均每場比賽可拿下27.3分、9.3助攻的楊恩，先前因為觸發聯盟針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）制訂的健康暨安全條例，有3場比賽無法上場。

楊恩本戰攻下29分、9助攻，老鷹隊友瑞迪許（Cam Reddish）今天飆進8個三分球，是生涯最佳紀錄，為球隊拿下33分。鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）、迪恩（Gorgui Dieng）則分別為老鷹攻下20分、12分。

老鷹今天開賽手感火燙，在楊恩、瑞迪許分別攻下12分、11分的情況下，首節以36比31領先。但拉文、德羅森上半場分別攻下23分、21分，加上公牛在中場前拉出23比12的小高潮，因此在半場反以69比63超前。

公牛前3節打完後，以98比87領先，但老鷹靠瑞迪許的三分球，在比賽剩下7分43秒時，將落後追到剩下3分差距，但在佛契維奇回敬一記三分彈後，老鷹就沒辦法再把比分拉得更近。（譯者：李晉緯/核稿：陳正健）1101228