哈登大三元力抗詹姆斯飆分秀 籃網賞湖人5連敗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）缺陣兩週的哈登今天復出，立刻繳出36分、10籃板、10助攻的「大三元」成績單，力壓轟下39分的詹姆斯，率美國職籃NBA布魯克林籃網以122比115獲勝，讓洛杉磯湖人吞下5連敗。

哈登（James Harden）先前缺席了4場比賽，其中包括最近3場因為觸發NBA針對COVID-19制訂的健康暨安全條例而無法上場的比賽。在今天重新回到球場後，哈登繳出生涯第63次的「大三元」。

哈登今天包括三分球8投3中在內、25次出手命中10球，另有17罰13中的表現，但他此役關鍵的表現出現在比賽最後1分鐘，那幫助籃網拿下本週首場比賽勝利。籃網的杜蘭特（Kevin Durant）持續因為觸發NBA健康暨安全條例而無法出賽，這是籃網連續第2場沒有杜蘭特的比賽。

這場比賽剩45秒時，蒙克（Malik Monk）上籃得手，讓湖人115比115將分數扳平。克萊克斯頓（Nic Claxton）在終場前40.7秒時接獲哈登的傳球灌籃得手，還造成詹姆斯犯規，在他完成「3分打」後，哈登隨後4罰全中，讓籃網收下勝利。

籃網今天一度領先23分，但最後一節被湖人打出33比20攻勢，差點被逆轉，還好靠著哈登的大三元穩住腳步，並在最後贏得比賽。

籃網今天投進14個三分球，其中有8個是米爾斯（Patty Mills）飆進的，他今天攻下生涯最高的34分。布朗（Bruce Brown）、班布里（DeAndre' Bembry）分別為籃網貢獻16分、15分。

湖人的詹姆斯轟下全場最高39分，蒙克挹注20分，安東尼（Carmelo Anthony）貢獻17分，衛斯布魯克（Russell Westbrook） 有13分、12籃板、11助攻的「大三元」成績。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1101226