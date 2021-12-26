柯瑞三分球里程碑差一步 勇士勝太陽重回西區龍頭

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（中央社鳳凰城25日綜合外電報導）柯瑞今天投進5記三分球，距生涯3000記三分彈的紀錄僅剩一步之遙，他今天攻下全場最高33分，加上波特也獲他本季新高19分，讓勇士在NBA耶誕節大戰以116比107擊敗太陽。

美國職籃NBA金州勇士今天客場挑戰鳳凰城太陽，勇士主將柯瑞（Stephen Curry）在前一場對上曼菲斯灰熊的比賽後，生涯投進三分球的數量達到2994個，今天只要再投進6個，就能達到生涯投進3000個三分球的里程碑，但他此役三分球16投5中，想締造歷史得等到下一場比賽。

此役13次出手命中8球、攻下19分的波特（Otto Porter Jr.），其中有13分是在關鍵的第4節拿下。

柯瑞今天奪下33分，是他生涯在耶誕節大戰中得分最多的一場比賽。勇士在柯瑞和波特的聯手帶領下獲勝，戰績27勝6敗，超越太陽（26勝6敗），重回西區龍頭寶座。兩隊本季至今3度交手，勇士拿下兩勝。

保羅（Chris Paul）這場比賽攻下太陽全隊最高的21分，並送出全隊最多的8次助攻，但太陽今天輸球，他們的主場15連勝告終。

勇士今天有魏金斯（Andrew Wiggins）、波爾（Jordan Poole）、李伊（Damion Lee）、穆迪（Moses Moody）因為COVID-19防疫相關規定而無法出賽，湯普森（Klay Thompson）、魏斯曼（James Wiseman）、伊戈達拉（Andre Iguodala）則是因傷高掛免戰牌。

勇士除柯瑞進帳33分，關鍵時刻頻頻取分的波特攻下全隊次高19分，培頓（Gary Payton II）有14分、9籃板的表現，替補的庫明加（Jonathan Kuminga）、別利薩（Nemanja Bjelica）分獲12分、10分。

盧尼（Kevon Looney）只拿8分，但抓下10籃板，葛林（Draymond Green）雖只獲8分，但送出10次助攻，並有7籃板和3抄截。

除保羅攻下21分，艾頓（DeAndre Ayton）為太陽貢獻18分、布里吉斯（Mikal Bridges）則獲17分，布克（Devin Booker）雖得13分，但19次出手僅命中5球，強森（Cameron Johnson）則是進帳11分。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1101226