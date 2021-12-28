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12月200球員觸發防疫條例 NBA將隔離期減至6天

2021/12/28 09:45
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（中央社紐約27日綜合外電報導）多家媒體報導，先前觸發美國職籃NBA有關COVID-19健康暨安全條例者，須隔離10天不得出賽，但因為12月有太多球員受到波及，NBA決定將隔離期縮短為6天。

根據體育電視頻道ESPN報導，截至今天為止，有200多名球員觸發NBA有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的健康暨安全條例，且幾乎都是在12月被放入不得出賽的名單中，名單中還包括6名總教練。

依照新規定，6天隔離期滿後，能否立即進到球場，仍取決於COVID-19篩檢結果，只有在檢測結果顯示不再具有傳染風險後才能歸隊。

NBA將允許球員在新的6天隔離期結束後重回球場，前提是他們的核酸檢驗Ct值達到35。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）也在今天宣布，確診者若沒有出現症狀，隔離時間將從10天縮短為5天。

光是在今天就有27名球員因為觸發NBA防疫條例，被列入不得出賽名單。由於擔心假期後疫情再起，NBA在耶誕節後的兩週將加強篩檢。

新的6天隔離期政策實際執行的時間，是從球員驗出陽性反應的隔天開始，所以基本上確診球員將會暫離球場至少7天。

儘管聯盟因當前確診病例激增而被迫延後一些比賽，NBA總裁席佛（Adam Silver）在這個月表示，聯盟會設法挺過這波疫情。

席佛在ESPN節目NBA Today上說：「我們當然已經考慮過所有的選項，但坦白說，我們不知道現在暫停賽季的邏輯是什麼。這個病毒無法被根除，我們得學會與它共存。」

據報NBA球員的疫苗接種率達97%，已打追加劑的比例超過65%。NBA同時也在其他地方著力，最近決定要求在球隊周遭運作的媒體和個人在明年1月5日前打完追加劑。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1101228

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