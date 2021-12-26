城市盃青少棒北市長安2連勝 台中光復要享受比賽

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）台北城市盃青少棒賽預賽第2天，北市長安國中投打發揮，張育豪單場3支長打貢獻3分打點，率隊以9比1擊敗台中光復，拿下2連勝；台中光復首度參賽勝場還沒開張，但總教練希望球員享受比賽。

2021年台北國際城市青少棒錦標賽昨天開打，長安國中上屆賽事、2019年拿下殿軍，昨天預賽首戰擊敗桃園市龜山國中，今天與台中光復國中在天母棒球場交手。

長安首局就有攻勢，1局靠著安打、四壞保送、失誤、盜壘先跑回1分，張育豪三壘打送回團隊第2分，光復2局上拿1分，長安2局下靠著盜本壘再跑回1分，3局靠著失誤添分。

長安4局攻勢再起，靠著單局7安、對手守備失誤，一口氣打了10人次，攻下5分大局、奠定勝基，順利拿下比賽勝利，5棒打者張育豪單場3打數都敲長打，1局敲出三壘打，3局敲出二壘打，4局再敲三壘打，貢獻3分打點。

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台中光復國中首度參加城市盃吞下2連敗、勝場還沒開張，光復國中校園當年受九二一地震重創，10多年來始終沒有完善的練習場地，直到2、3年前在前總教練陳新標以及政府長官、地方人士奔走下，終於有了專屬球場，讓現任總教練、同時也是光復隊史第1名職棒球員的溫元川特別感恩。

儘管今天比賽大比分輸球，但溫元川更強調過程：「孩子們難得可以來到職業球場比賽，所以賽前就跟他們說就去享受，感受職棒的氛圍，未來好好努力。」（編輯：管中維）1101226