衛冕軍泰山晉級8強 HBL外卡戰27日登場

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110學年度高中籃球聯賽HBL女子組預賽，陽明高中26日靠著張聿嵐（右）繳出28分、9籃板、5助攻、5抄截，以62比61險勝衛冕軍淡水商工。（高中體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 110年12月26日

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）衛冕軍泰山高中今天高中籃球聯賽12強複賽以85比91不敵南山高中，但比較對戰得失分後，仍晉級8強，外卡戰將在明天登場，其他6隊將爭取剩餘2張8強門票。

110學年度高中籃球聯賽HBL男子組12強複賽、女子組預賽在高雄中學與高雄小巨蛋兩地舉行，男、女子組各12隊，同樣都分2組，取分組前3隊伍，直接挺進8強，分組第4至6隊伍則落入外卡戰，分組第5、6隊伍先交叉對決，勝隊再與分組第4交手，外卡戰最終勝出的隊伍晉級8強。

男子組今天賽前A組南山、松山已確定晉級、B組光復高中、能仁家商則以4連勝提前躋身8強行列。

A組東山高中今天以58比60不敵松山，與治平同為2勝3敗，賽前2勝2敗的泰山，在比較對戰得失分後，泰山晚間出戰南山前，提前確定搭上8強列車。

B組東泰高中以76比63擊敗高苑工商，也以分組第3之姿前進8強。

男子組A、B組分組第4東山高中、高苑工商，則需等待明天外卡戰宜蘭高中與錦和高中、治平高中與強恕高中之戰結束後，才能確定外卡戰最終對手。

女子組部分，A、B組雙雙上演分組龍頭之爭，永仁高中以78比64扳倒北一女中，以5連勝之姿闖進8強，北一女中拿下分組第2，金甌女中以61比58氣走南山高中，以分組第3鎖定8強門票。

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B組陽明高中迎戰衛冕軍淡水商工，兩隊賽前同為4連勝，8強門票提前到手，陽明克靠著張聿嵐展現全能身手，繳出28分、9籃板、5助攻、5抄截，以62比61險勝，以5戰全勝之姿晉級，普門中學則以分組第3闖進8強。

明天外卡戰首日，女子組A、B組分組第4的南山、南湖高中雙雙休兵1天，備戰外卡戰最終戰，而永平高中將出戰輔仁中學，苗栗高商則與東泰高中交手。（編輯：李亨山）1101226