籃壇園丁林增福辭世 客委會文化中心籌展紀念

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帶領國立苗栗高中男籃隊勇奪HBL首屆冠軍的總教練林增福（紅衣者）日前辭世，享壽69歲，他畢生致力籃球教育扎根，培育客庄子弟兵無數，台灣客家文化館將策展介紹他對基層籃球的奉獻。圖為首屆HBL（高中籃球聯賽）冠軍照。（陳雲錦提供）中央社記者管瑞平傳真 110年12月27日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）帶領國立苗栗高中男籃隊勇奪HBL首屆冠軍的昔日總教練林增福，日前辭世。客委會客家文化發展中心明年5月籌劃「山城籃球故事特展」，其中也紀錄了「籃球冠軍教練」林增福。

民國77年HBL創立元年，林增福帶領苗栗高中男籃隊拿下首屆冠軍。當年與林增福一起投入球隊經營的退休教師陳雲錦今天告訴中央社記者，林增福對籃球懷抱熱情，他是籃球好手，更長期在苗栗發掘籃球人才，全心奉獻，帶領客家子弟勇闖籃壇，培育不少新血，包括黃萬隆、王金城等現職高中教練都是他的子弟兵。

陳雲錦說，他當時任職苗中訓育組長，本是體育門外漢，看到大他10歲的林增福帶領球隊認真積極，「不分日夜、假日，就是苦練」，備受感召，想方設法幫忙維持球隊運作，遇到經費漸竭，還曾與林增福以賣土雞、水果、茶葉或是年節期間組舞龍隊挨家挨戶拜年等方式幫助籌募比賽經費，更利用工藝教室改造成球員集訓寢室，一路克難艱辛，千辛萬苦終將苗中男籃推向「自由盃籃球錦標賽」及HBL首屆冠軍。

苗栗高商女籃總教練吳喜松透過臉書悼念老戰友指出，林增福早年曾任大倫國中、苗栗高中籃球教練，後來轉任南投縣同德家商男籃隊教練，退休多年後飽受慢性病困擾，多次進出醫院，18日傍晚走完人生旅程，享壽69歲。

吳喜松表示，林增福曾是苗栗縣參加省運、區運男籃代表隊先發控球，也是苗栗縣基本動作最好的籃球員，他和林增福2人年紀相仿，一起搭檔打過無數球賽，也同樣在苗栗擔任教練，為基層籃球培育新血。

對於好友驟然離世，吳喜松難過不捨，他說，林增福生前雖受病痛折磨仍心繫籃壇，祈望好友告別人間後，不再受苦。

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苗栗縣近年籃球運動風氣興盛，多所國、高中籃球隊表現亮眼，客委會客家文化發展中心正籌劃「山城籃球故事特展」，其中也紀錄了「籃球冠軍教練」林增福，預計111年5月在台灣客家文化館展出。

臉書專頁「台灣客家文化館」在林增福辭世後，發文悼念，文中提及林增福曾說，只要對籃球有熱忱的孩子，他就會盡力帶領；同時也指出，林增福是苗栗籃球草創時期先行者，是默默耕耘的園丁，無怨無悔澆灌山城籃球幼苗，「承蒙（客語：感謝之意）林教練一生為籃球奉獻」。（編輯：方沛清）1101227