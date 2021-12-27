HBL外卡驟死戰對決南湖 永平盼複製2年前戲碼

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110學年度高中籃球聯賽（HBL）女子組外卡賽27日在高雄巨蛋登場，永平高中首戰靠著李玟萱（中）繳出23分，以65比56擊敗輔仁中學，晉級外卡最終戰，28日將對決南湖高中。（高中體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 110年12月27日

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）110學年度高中籃球聯賽（HBL）女子組外卡賽今天在高雄巨蛋登場，苗栗高商、永平高中通過首戰考驗，明天將對決南山、南湖，其中永平將力拚重現2年前贏球戲碼，盼前進8強。

110學年度高中籃球聯賽（HBL）女子組8強隊伍，已有6隊出線，除了上季4強球隊淡水商工、永仁高中、陽明高中、北一女中外，金甌女中、普門中學同樣已提前晉級8強。

剩餘6隊將爭取最後2席8強資格，外卡賽首戰由A、B組分組第5、6交叉對決，勝隊明天再與分組第4南山、南湖交手。

苗栗高商今天迎戰東泰高中，上半場靠著多點開花，取得35比23領先，儘管東泰第3節試圖與苗商抗衡，但苗商靠著第4節拉出24比11攻勢甩開對手，以78比53勝出，籃板球也以51比31大勝對手。

苗商今天贏球後，晉級外卡賽最終輪，明天將與南山交手，角逐8強席次。

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另一場外卡賽由永平高中對決輔仁中學，永平此役有2名球員得分破20分大關，李玟萱繳出23分、6籃板、2助攻，而張懷如表現也毫不遜色，拿下22分，外加16籃板、7助攻、4抄截，聯手帶領球隊以65比56取勝，保住晉級機會。

永平外卡賽最終戰將遭遇到南湖高中，永平在2年前預賽就曾靠著擊敗南湖，以分組第3之姿前進8強，這次也希望複製相同戲碼，搭上8強列車。（編輯：張雅淨）1101227