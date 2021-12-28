王宗豪曾投球失憶 恩師紀諺廷拉一把延續棒球路

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）業餘台電強投王宗豪正式退役，沒踏入職棒是環境影響，但在業餘投出一片天，也打過大小國際賽事，回顧棒球生涯，王宗豪感謝高中恩師紀諺廷，「他是我棒球生涯最重要的人」。

王宗豪從小學3年級開始接觸棒球，剛開始僅是因為看到高雄鼓岩國小棒球隊練球，想要玩看看、後來打出興趣，一路升上興仁國中青少棒隊，並以全公費身份加入知名南部青棒名校屏東美和中學棒球隊。

王宗豪棒球路看來一路平穩、沒有太大波折，但他透露，就讀美和中學時期，高一、高二那段期間有點投球失憶症，也愛玩、不喜歡練球，當時美和中學棒球隊教練紀諺廷跟他說：「你升上高三了，要出社會了，如果一直這樣，畢業後你可以幹嘛？」

紀諺廷一席話像重鎚般敲醒王宗豪，王宗豪開始照著紀諺廷開的菜單訓練、努力吃完課表，「高三那年完全沒有休息時間，把之前兩年的份都補回來，真的很辛苦，但我很感謝他。」

對王宗豪來說，紀諺廷像哥哥一樣，「可能因為是紀教練把我找去美和的，他覺得有責任要把我顧好，我到現在都很感謝他，他真的是我棒球生涯最重要的人。」

王宗豪那顆「看得到、揮不到」的招牌變速球，也是在高中時期學成，高中畢業後王宗豪原本想到文化大學就讀，但沒有獲得青睞，直到後來參加IBA世界青棒錦標賽有表現，才被文化大學隊看中，因為文化球隊名額限制，加上家庭經濟考量，決定直接進到業餘社會隊台灣電力公司棒球隊。

王宗豪進到台電後，陸續入選國際賽國家代表隊，被問起過程中有沒有動過挑戰職棒的念頭，王宗豪坦言，有過機會，但那時職棒爆發假球案，很多學長、同期的隊友進到職棒沒有簽約金，「看到那種情形，倒不如留在這邊（台電），也比較穩定。」

王宗豪25歲當兵時，曾有職棒球隊有意網羅他，也有詢問接觸，王宗豪表示，當時已經沒有念頭了，隨著開放高中球員畢業加入職棒，職棒越來越年輕化，25歲才起步，不知道可以在職棒留幾年，也很害怕會受傷。

王宗豪沒有挑戰職棒，卻也走出自己的棒球路，經歷過大小國際賽，參與過2018年印尼雅加達亞運台灣贏韓國隊的感動戰役，也成為2019年一級國際賽事、世界12強棒球賽陣中，兩名以業餘身份入選代表隊的球員之一，另一人則是合庫投手吳昇峰。

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「被鈴木誠也打的全壘打，應該是最難忘的一刻」，王宗豪直言，接到遞補入12強代表隊電話時，一開始還以為是開玩笑，真得踏上12強賽的舞台心裡感觸很不一樣，氣氛、張力、滿場觀眾的場面，過去沒有遇過，印象十分深刻。

才31歲就結束球員生涯，王宗豪語氣平靜地說沒有什麼遺憾，「過程蠻好的，什麼大賽都遇過，也有不錯的成績，現在終於可以休息了」，王宗豪感謝棒球路上遇過的每個人，接下來的人生，換個身份、換個舞台，但10歲時看著鼓岩棒球隊練球時那份被棒球深深吸引的心、不會改變。（編輯：吳協昌）1101228

才31歲就結束球員生涯，台電強投王宗豪語氣平靜地說沒有什麼遺憾，「過程蠻好的，什麼大賽都遇過，也有不錯的成績，現在終於可以休息了」。圖為王宗豪2020年1月3日爆米花棒球聯盟出賽畫面。中央社記者謝靜雯攝 110年12月28日

台電強投王宗豪沒有挑戰職棒，卻也走出自己的棒球路，經歷過大小國際賽，參與過2018年印尼雅加達亞運台灣贏韓國隊的感動戰役。圖為贏球時王宗豪（正中藍衣）開心衝出休息區。中央社記者張新偉攝 110年12月28日

台電強投王宗豪正式退役，高中時期曾投球失憶症，他感謝恩師紀諺廷點醒他，「他真的是我棒球生涯最重要的人」。圖為王宗豪2020年1月3日爆米花棒球聯盟出賽畫面。中央社記者謝靜雯攝 110年12月28日