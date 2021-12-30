布克達成生涯1萬分里程碑 率太陽退雷霆止2連敗

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（中央社鳳凰城29日綜合外電報導）布克今晚不僅追平本季個人新高的38分，更成為美國職籃NBA史上第7年輕達成生涯1萬分里程碑的球員。在他的帶領下，鳳凰城太陽以115比97力退客軍奧克拉荷馬雷霆，終止2連敗。

太陽今天在主場迎戰雷霆，4名球員因觸發聯盟有關COVID-19的健康暨安全條例而缺陣。

比賽還剩6分43秒時，雷霆魏金斯（Aaron Wiggins）命中3分球，助隊縮小分差只剩5分（93比98）；然而，太陽隨後拉出一波10分攻勢，距終場還剩3分鐘時，將領先擴大到15分，就此揚長而去。

太陽今天贏球，戰績來到27勝7敗，與金州勇士並列聯盟龍頭。本役布克（Devin Booker）繳38分7籃板5助攻，麥吉（JaVale McGee）貢獻16分8籃板，潘恩（Cameron Payne）挹注16分7助攻。

強森（Cameron Johnson）則添12分，史密斯（Jalen Smith）繳11分14籃板，保羅（Chris Paul）拿10分。

布克以25歲60天之齡，今天在比賽首節成為NBA史上第7年輕達成生涯得分1萬分里程碑的球員，他的累計得分在終場來到1萬34分。

雷霆方面，傑洛姆（Ty Jerome）奪24分和8籃板，兩者都是生涯新高；魏金斯貢獻22分和8籃板。

得分手亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）則因腳踝傷勢缺陣，另有5名球員因觸發聯盟防疫條例而沒能出賽。

此外，太陽主帥威廉斯（Monty Williams）和雷霆教頭戴諾特（Mark Daigneault）也雙雙因聯盟防疫條例而缺席今天的比賽。（譯者：張璦/核稿：嚴思祺）1101230