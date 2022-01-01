張育成2021年突破自我 新年盼繼續跳脫舒適圈

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張育成去年打出輝煌一季，包括出賽89場、敲出9轟都創下台灣紀錄。他表示，去年讓他突破自己，新的一年要繼續跳脫舒適圈。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊啟芳台北1日電）克里夫蘭守護者隊旅美台將張育成去年打出輝煌一季，包括出賽89場、敲出9轟都創下台灣紀錄，他也表示，去年讓他突破自己，新的一年要繼續跳脫舒適圈，創下自己的紀錄。

效力守護者隊（原名印地安人隊）的張育成去年繳出亮眼成績單，單季出賽89場，237打數敲出54支安打，包括14支二壘安打、3支三壘安打、9發全壘打，打擊率2成28、長打率0.426，貢獻39分打點。張育成的單季出賽數、全壘打數，以及多項生涯紀錄都樹立了台灣選手在大聯盟的障礙。

張育成今天在個人臉書發文，細數去年2021年多項自己的第一次，「2021是我第一次守一壘，第一次有兒子陪伴的球季，第一次在大聯盟生涯擊出9轟全壘打，第一次燙張君雅小妹妹的頭，第一次舉行線上義賣會，2021讓我突破自己。」

至於新年新願望，張育成說：「2022我也要繼續跳脫舒適圈，創下自己的新紀錄。人生最大的敵人只有自己，沒有不可能，只有要不要，一起加油。」（編輯：張芷瑄）1110101