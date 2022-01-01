更多編輯台推薦新聞：
房貸族注意 央行2022年擬升息民眾該知道的5件事
產經

房貸族注意 央行2022年擬升息民眾該知道的5件事

影片／太平山迎新年日出 3000遊客幸運目睹首道曙光
生活

影片／太平山迎新年日出 3000遊客幸運目睹首道曙光

恐龍後最大滅絕 10年內恐有超過百萬物種消失
國際

恐龍後最大滅絕 10年內恐有超過百萬物種消失

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
日本職棒
新聞專題
日本職棒1/33

陳偉殷揮別難熬的2021年 新年盼完全燃燒

2022/1/1 13:34（1/1 16:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
陳偉殷去年受傷勢困擾一整季，他1日在個人臉書發文表示，已回到正常訓練節奏，期許新的一年能完全燃燒。（中央社檔案照片）
陳偉殷去年受傷勢困擾一整季，他1日在個人臉書發文表示，已回到正常訓練節奏，期許新的一年能完全燃燒。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北1日電）日職阪神虎隊台灣左投陳偉殷去年受傷勢困擾一整季，他今天在個人臉書發文表示，去年因為受傷的關係非常困難且難熬，現在已回到正常訓練節奏，期許新的一年能完全燃燒。

陳偉殷去年與阪神虎隊簽下2年合約，在去年4月29日首度於一軍登板先發對前東家中日龍隊，拿下睽違近10年的日職勝投。不過陳偉殷在去年6月二軍登板時因左肩不舒服臨時退場，之後就沒有出賽紀錄。目前陳偉殷在美國治療與復健，誓言今年球季要再起。

陳偉殷今天發文表示，「回想起來，因為大部分時間都在處理肩膀傷勢，2021年真的是困難而且難熬的」。陳偉殷指出，去年6月受傷當下，感覺是錯愕與恐慌，「錯愕的是前一場比賽還投了5局，狀況又是一整年來最好的一場，恐慌的部分則是肩膀傷勢對一個投手來說，是很不容易應付的事情」。

陳偉殷表示，剛受傷時半夜經常痛到醒過來，那時候很容易想很多，「或許是心理影響生理，傷勢復原進度非常緩慢，不過我一直告訴自己要有耐心，轉眼就到了8月，也才終於開始傳接球」。

陳偉殷回憶，去年有天一家4口看阪神電視轉播，兒子問他：「我們什麼時候可以去甲子園球場看你比賽？」陳偉殷坦言，「我還真的回答不出來」。不過陳偉殷指出，經過幾個月復健跟治療，現在已回到正常訓練節奏，「每天練習完，我都帶著感恩的心，感謝我的身體，讓我可以繼續做我最喜歡的工作」。

來到新的一年，陳偉殷希望自己能夠完全燃燒，回到球場幫助球隊拿下勝利，「這些願望聽起來雖然有點俗套，不過，那真的是在艱難的一年過後，我最真心期待的事情了」。（編輯：方沛清）1110101

延伸閱讀
張育成2021年突破自我 新年盼繼續跳脫舒適圈
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀