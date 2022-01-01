陳偉殷揮別難熬的2021年 新年盼完全燃燒

陳偉殷去年受傷勢困擾一整季，他1日在個人臉書發文表示，已回到正常訓練節奏，期許新的一年能完全燃燒。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳台北1日電）日職阪神虎隊台灣左投陳偉殷去年受傷勢困擾一整季，他今天在個人臉書發文表示，去年因為受傷的關係非常困難且難熬，現在已回到正常訓練節奏，期許新的一年能完全燃燒。

陳偉殷去年與阪神虎隊簽下2年合約，在去年4月29日首度於一軍登板先發對前東家中日龍隊，拿下睽違近10年的日職勝投。不過陳偉殷在去年6月二軍登板時因左肩不舒服臨時退場，之後就沒有出賽紀錄。目前陳偉殷在美國治療與復健，誓言今年球季要再起。

陳偉殷今天發文表示，「回想起來，因為大部分時間都在處理肩膀傷勢，2021年真的是困難而且難熬的」。陳偉殷指出，去年6月受傷當下，感覺是錯愕與恐慌，「錯愕的是前一場比賽還投了5局，狀況又是一整年來最好的一場，恐慌的部分則是肩膀傷勢對一個投手來說，是很不容易應付的事情」。

陳偉殷表示，剛受傷時半夜經常痛到醒過來，那時候很容易想很多，「或許是心理影響生理，傷勢復原進度非常緩慢，不過我一直告訴自己要有耐心，轉眼就到了8月，也才終於開始傳接球」。

陳偉殷回憶，去年有天一家4口看阪神電視轉播，兒子問他：「我們什麼時候可以去甲子園球場看你比賽？」陳偉殷坦言，「我還真的回答不出來」。不過陳偉殷指出，經過幾個月復健跟治療，現在已回到正常訓練節奏，「每天練習完，我都帶著感恩的心，感謝我的身體，讓我可以繼續做我最喜歡的工作」。

來到新的一年，陳偉殷希望自己能夠完全燃燒，回到球場幫助球隊拿下勝利，「這些願望聽起來雖然有點俗套，不過，那真的是在艱難的一年過後，我最真心期待的事情了」。（編輯：方沛清）1110101