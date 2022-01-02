林鴻道連任中華奧會主席 新年許7願

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中華奧會去年11月改選，主席林鴻道（前左）連任，他2日對未來4年工作提出7大方向，包括推動國家級運動科學中心成立、提升在各級國際體育組織中行政地位等。（中華奧會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年1月2日

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）中華奧會去年11月改選，主席林鴻道連任，他今天發表7項新年祈願，包括推動國家級運動科學中心成立、提升在各級國際體育組織中行政地位等。

林鴻道透過中華奧會新聞稿，回顧過去8年致力於如何讓體育運動能成為民眾生活的一部分，如何讓運動員能被重視與照顧，並對於推動「黃金計畫」上路，表達相當自豪。

中華奧會去年11月舉辦第13屆選舉，林鴻道高票連任，就任第13屆主席的他，今天對未來4年工作提出7大方向。

東京奧運拿下2金、4銀、6銅隊史最佳成績，林鴻道表示，除了是選手、教練以及所有協力同仁的共同努力外，也彰顯運動科學在訓練過程中所展現的成效，未來將致力於推動國家級運動科學中心成立，讓選手可以得到適當的運科支援。

林鴻道除了提出「以產業化為方法，讓體育運動成為民眾生活的一部分」外，還以「透過良善治理持續提升奧會的士氣與績效」、「加強投資奧林匹克學院深耕奧林匹克教育」、「堅持奧會自主權及深化與政府部門的夥伴關係」為目標。他強調，堅持自主權是奧會的基本立場，也是保障選手參與國際賽事的基本守則。

林鴻道同時還希望貫徹國際奧會在2014年提出的2020改革議題，以及去年2月執委會為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情所提出的5大趨勢，以及所衍生的15項建議。

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林鴻道表示：「國際體育事務的參與，一直都是奧會的重要職責，如何與單項協會更緊密合作，提升中華台北在國際體壇各級組織內的行政地位及參與決策的機會，是未來必須持續推展的工作。」

林鴻道指出，奧會委員的組成，涵蓋體育運動產、官、學界，以及關心體育運動發展的人士。他喊話，大家一起將運動員推向「更高、更快、更強、更團結」的境界，讓台灣的體育競技成績，進入世界Top 10%。（編輯：管中維）1110102