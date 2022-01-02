謝毅做功課棒打學長楊笑龍 大專聯賽3安2打點

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110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽，台東大學謝毅（圖）2日面對高中時期的學長、美和科大先發投手楊笑龍，單場敲3安貢獻2分打點，謝毅表示，有特別去找影片做功課，照著策略走，收到不錯的效果。中央社記者謝靜雯攝 111年1月2日

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（中央社記者謝靜雯台中2日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽台東大學謝毅傷癒越打越猛，今天美和科大先發投手楊笑龍是高中時期的學長，上次交手謝毅打不好，昨天特別看影片做功課，今天單場敲3安貢獻2分打點。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽台東大學今天與美和科大交手，台東大學野手謝毅先發打2棒、守二壘，謝毅首局敲出安打、跑回球隊第1分，2局再敲安打，送回球隊超前分，3局也有敲出安打，單場3安貢獻2分打點，打擊手感不錯。

台東大學總教練王信民受訪表示，謝毅先前有傷所以沒有打梅花旗，但他本來就是打擊能力不錯的球員，手眼協調佳，大專棒球聯賽預賽階段，讓他慢慢適應比賽節奏，攻擊上不錯，但守備有點不穩定，需要更有自信心。

謝毅透露，去年前半段因為疫情比較少練球，恢復練球後丟球太出力，造成右肩膀脫臼休息，大專棒球聯賽預賽前半段有測試手的狀況，確定手沒有問題後慢慢增加出賽數，也開始有先發。

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美和科大今天先發投手楊笑龍和謝毅是台東體中學長、學弟，謝毅表示，預賽就有交手過，但是打不好，昨天有特別去找影片做功課，教練團也有提醒楊笑龍外角的球比較多，今天抓直球打、照著策略走，收到不錯的效果。

謝毅高中時期多守游擊，去年暑假升上大二後改守二壘，他表示，二壘接球的角度和游擊不一樣、比較難抓，但目前已經有慢慢適應。（編輯：張雅淨）1110102