厄文本季首度出賽拿22分 籃網逆轉溜馬終止3連敗

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（中央社印第安納波利斯5日綜合外電報導）因不打COVID-19疫苗被球隊冷凍至今的厄文，今天歸隊攻下22分，率布魯克林籃網在下半場反撲，克服一度落後19劣勢，以129比121逆轉擊敗印第安納溜馬。

美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，厄文（Kyrie Irving）所屬美國職籃NBA布魯克林籃網所在地紐約，強制要進到球館的人都必須接種過疫苗，但厄文卻堅持不打，讓他無法在主場出賽。

籃網也因此做出決定，不讓他成為只能打客場比賽的「打工仔」，因此完全禁止他參與球隊的訓練、比賽等活動，直到隊上太多人觸發NBA的健康暨安全協議而無法出賽，人手嚴重短缺之下，才決定讓厄文歸隊，並在今天客場對上溜馬的比賽上場。

厄文今天先發出賽，打了32分鐘，三分球兩次出手全部落空，但整場比賽17投9中，拿下22分，還送出4次助攻、抓下3個籃板，並有3抄截、1阻攻的成績。

這場比賽的首節，溜馬在史蒂芬生（Lance Stephenson）從板凳殺出獨得20分的帶領下，以37比32領先，次節他們再打出36比28攻勢，在上半場以73比60領先籃網達兩位數。

下半場開打後，籃網第3節在杜蘭特（Kevin Durant）獨得11分的帶領下，打出單節34比28攻勢，在前3節打完後，以94比101將落後縮小到剩下個位數的7分。

第4節在厄文單節攻下10分，杜蘭特也獲8分的聯手帶領下，籃網逆轉情勢，最終8分之差贏球，終止本季最長的3連敗，輸球的溜馬則是苦吞6連敗。

籃網的杜蘭特今天轟下全場最高39分，厄文、哈登（James Harden）分別攻下22分、18分，板凳出發的老將阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）貢獻13分，克萊克斯頓（Nic Claxton）、替補的班布里（DeAndre' Bembry）都獲得12分。

溜馬的沙波尼斯（Domantas Sabonis）有32分、12籃板、10助攻的「大三元」成績，替補的史蒂芬生攻下30分，賽克斯（Keifer Sykes）、特納（Myles Turner）分獲18分、14分，華盛頓（Duane Washington Jr.）則有10分進帳。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110106