NBA太陽擊沉快艇 賽季首支奪30勝隊伍

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（中央社鳳凰城6日綜合外電報導）美國職籃NBA鳳凰城太陽的強森（Cameron Johnson）今天攻下生涯新高24分，加上史密斯挹注19分，助隊以106比89擊退洛杉磯快艇，成為本賽季第一支拿到30勝的隊伍。

太陽今天在主場迎戰快艇，保羅（Chris Paul）繳14分、10助攻以及生涯最高13籃板的「大三元」成績，強森貢獻24分7籃板，史密斯（Jalen Smith）拿下19分14籃板，潘恩（Cameron Payne）添10分，不過布克（Devin Booker）本役22投5中，僅拿11分。

太陽今天贏球，成為本賽季第一支取得30勝的球隊；目前戰績30勝8負是隊史第2佳，僅次於奈許（Steve Nash）領軍2004-05年賽季的31勝7負。

快艇今天吞下最近11戰以來的第8敗，莫里斯（Marcus Morris Sr.）奪個人本賽季新高的26分以及8籃板，傑克森（Reggie Jackson）繳16分，布萊索（Eric Bledsoe）和小鮑斯頓（Brandon Boston Jr）雙雙貢獻10分。

快艇在第4節稍早拉出一波10比2攻勢，將落後差距縮小至3分（76比79），但布里吉斯（Mikal Bridges）連拿4分，將太陽領先優勢擴大到7分。

比賽剩5分14秒時，快艇莫里斯完成3分打，分差再度縮小，但保羅砍進3分球後，再助攻隊友拿分，強森則在比賽還剩2分06秒時飆進3分球，比分來到99比85，太陽鎖定勝局。

太陽本役團隊投籃命中率為41.1%，3分球31投10中。快艇團隊命中率36%，3分球28投6中。（譯者：張璦/核稿：嚴思祺）1110107