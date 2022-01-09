更多編輯台推薦新聞：
二級警戒維持至1/24 運動拍照要戴口罩 防疫別鬆懈
生活

二級警戒維持至1/24 運動拍照要戴口罩 防疫別鬆懈

阿富汗男嬰機場混亂中託美軍暫顧 與親人失散近5個月終團圓
國際

阿富汗男嬰機場混亂中託美軍暫顧 與親人失散近5個月終團圓

影片／疫情讓人喘不過氣 荷蘭砸車活動釋放壓力
國際

影片／疫情讓人喘不過氣 荷蘭砸車活動釋放壓力

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國天津增20人染疫 專家：Omicron社區傳播已一週以上
首頁 / 運動

黃柏叡敲3分砲 高中木棒聯賽穀保拿首勝

2022/1/9 19:15（1/9 21:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
110學年度高中棒球聯賽（木棒組）9日開打，穀保家商黃柏叡（前）敲出3分砲，率隊以10比0、5局擊敗新光高中。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年1月9日
110學年度高中棒球聯賽（木棒組）9日開打，穀保家商黃柏叡（前）敲出3分砲，率隊以10比0、5局擊敗新光高中。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年1月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北9日電）高中木棒聯賽今天開打，穀保家商黃柏叡敲出3分砲，率隊以10比0、5局擊敗新光高中；陽明高中派出陣中最穩定投手舒治浩先發，總計7.2局無失分，率隊以1比0擊敗成德高中。

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）賽事開打，穀保家商前5屆都有闖進冠軍戰，在106學年度拿下木棒聯賽冠軍，近3屆都是在冠軍戰不敵平鎮高中、拿下亞軍。

穀保此屆木棒聯賽首戰與新光高中交手，派出投手張峻瑋先發，總計用43球投4局，僅被敲出1支安打，投出2次三振、無失分，蕭齊後援投1局，沒被敲出安打，也投出2次三振，兩人聯手壓制，幫助球隊拿下勝利。

穀保1局上先拿3分，3局靠著接連安打、野手選擇，先跑回1分，再靠著保送、黃柏叡開轟，3分砲拉開領先差距，4局多添1分，5局再靠著接連安打、高飛犧牲打、失誤，再拿2分、順利拿下比賽勝利。

陽明高中今天與成德高中交手，陽明派出陣中最穩定的投手舒治浩先發，總計用120球投7.2局，僅被敲出1支安打，投出4次四壞保送、8次三振、無失分，好投壓制，拿下勝投。

陽明打線比賽前半段也沒能拿下分數，直到6局靠著失誤、短打推進、觸身球保送、捕逸、野手選擇跑回致勝分，順利拿下本屆賽事首勝。（編輯：張雅淨）1110109

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族