黃柏叡敲3分砲 高中木棒聯賽穀保拿首勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）9日開打，穀保家商黃柏叡（前）敲出3分砲，率隊以10比0、5局擊敗新光高中。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年1月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北9日電）高中木棒聯賽今天開打，穀保家商黃柏叡敲出3分砲，率隊以10比0、5局擊敗新光高中；陽明高中派出陣中最穩定投手舒治浩先發，總計7.2局無失分，率隊以1比0擊敗成德高中。

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）賽事開打，穀保家商前5屆都有闖進冠軍戰，在106學年度拿下木棒聯賽冠軍，近3屆都是在冠軍戰不敵平鎮高中、拿下亞軍。

穀保此屆木棒聯賽首戰與新光高中交手，派出投手張峻瑋先發，總計用43球投4局，僅被敲出1支安打，投出2次三振、無失分，蕭齊後援投1局，沒被敲出安打，也投出2次三振，兩人聯手壓制，幫助球隊拿下勝利。

穀保1局上先拿3分，3局靠著接連安打、野手選擇，先跑回1分，再靠著保送、黃柏叡開轟，3分砲拉開領先差距，4局多添1分，5局再靠著接連安打、高飛犧牲打、失誤，再拿2分、順利拿下比賽勝利。

陽明高中今天與成德高中交手，陽明派出陣中最穩定的投手舒治浩先發，總計用120球投7.2局，僅被敲出1支安打，投出4次四壞保送、8次三振、無失分，好投壓制，拿下勝投。

陽明打線比賽前半段也沒能拿下分數，直到6局靠著失誤、短打推進、觸身球保送、捕逸、野手選擇跑回致勝分，順利拿下本屆賽事首勝。（編輯：張雅淨）1110109