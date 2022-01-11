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日本體操一哥內村航平引退 手握3面奧運金牌卻在東奧失手

2022/1/11 08:46（1/11 10:19 更新）
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日本體操選手內村航平11日宣布引退，他曾在2012倫敦奧運、2016里約奧運都拿下全能項目金牌。（共同社）
日本體操選手內村航平11日宣布引退，他曾在2012倫敦奧運、2016里約奧運都拿下全能項目金牌。（共同社）
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（中央社東京11日綜合外電報導）日本體操一哥內村航平今天宣布引退。內村曾4度出戰奧運，是奧運體操男子全能金牌二連霸得主，他在去年東京奧運轉戰單槓項目，卻在賽事中失手，未能晉級決賽。

日本放送協會（NHK）報導，33歲的內村今天透過經紀公司宣布引退。

內村從2008年的北京奧運開始連續出賽4屆奧運，並在2012倫敦奧運、2016里約奧運都拿下全能項目金牌，當時創下睽違44年來再度有男子選手於全能項目衛冕成功的紀錄。

內村近年因傷勢影響，去年東京奧運轉戰單槓項目，但資格賽中途失手落地，是首度在奧運未獲任何獎牌。

他總共在奧運奪下個人及團體7面獎牌，其中包括3面金牌與4面銀牌。此外，2009年起內村連續在6屆世界體操錦標賽的個人全能項目摘金，6連霸紀錄至今無人能破。（譯者：顧荃/核稿：李佩珊）1110111

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