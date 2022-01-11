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國體保留比賽勝輔大 搶下大專聯賽4強最後門票

2022/1/11 16:52（1/11 17:06 更新）
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110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽，11日進行國立體大與輔仁大學的保留比賽，國體先發投手許元泰投7局無責失分，助隊以11比1、8局「扣倒」輔仁大學，搶下最後一張4強門票。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年1月11日
110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽，11日進行國立體大與輔仁大學的保留比賽，國體先發投手許元泰投7局無責失分，助隊以11比1、8局「扣倒」輔仁大學，搶下最後一張4強門票。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年1月11日
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（中央社記者謝靜雯台北11日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽國立體大與輔仁大學保留比賽今天繼續完成，國體先發投手許元泰投7局無責失分，高聖恩單場2安都是長打，終場以11比1、8局擊敗輔大，搶下最後一張4強門票。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽國立體大與輔仁大學6日交手，兩隊3局打完1比1平手，因雨保留比賽至今天完成。

國體先發投手許元泰繼續完成先發局數，總計用103球投7局，被敲出5支安打，投出7次三振，2次四死球，失掉1分非責失分、拿下勝投。

國體今天4局就有攻勢，靠著四壞保送、觸身球保送、盜壘、失誤，先跑回超前分，高飛犧牲打送回第3分，再靠著四壞保送、高聖恩二壘打、輔大單局第2次守備失誤，國體總計攻下4分，拉開領先差距。

國體6局高聖恩再敲二壘打，送回團隊第6分，7局再拿1分，8局靠著3安、3保送，一口氣再添4分，提前拿下比賽勝利。

國體拿下今天比賽勝利，複賽戰績4勝3敗、以分組排名第4晉級決賽，國體總教練邱俊文受訪表示，一直打到最後一戰才確定晉級4強，心一直懸在那邊，也不想給球員太大的壓力，知道大家都想要晉級。

許元泰分兩次完成先發任務，他坦言有壓力，抱著一定要贏的心態去投球，把位置控制好，不要讓打者太好攻擊，比賽後半段分數拉大，就比較放膽去投。

大專聯賽4強出爐，4強決賽將於22日在三重棒球場舉行，國立體大對手為複賽排名第1的文化大學，台東大學則與輔仁大學交手，勝隊晉級23日冠軍戰。（編輯：張雅淨）1110111

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