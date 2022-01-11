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T1桃園雲豹因應疫情 週末主場賽事閉門進行

2022/1/11 18:01
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（中央社記者龍柏安台北11日電）職籃台灣運彩xT1聯盟的桃園雲豹今天傍晚宣布，1月15、16日在主場中原大學登場的賽事，確定將採閉門方式進行，已購票民眾將於明天中午12時開放辦理退票。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情來勢洶洶，稍早超級籃球聯賽（SBL）已率先宣布，未來兩週在桃園巨蛋的賽事全採閉門方式舉行，且早在一週前，參賽球員與裁判賽前都要提供快篩陰性才能出賽。

桃園雲豹本週六（1月15日）下午5時30分，將在主場迎戰高雄全家海神，次日則要面對台中葳格太陽，球團今天下午在與聯盟開完會後，也宣布跟進，本週末賽事以閉門方式舉行。

根據球團公告，近日因疫情升溫，為配合桃園市政府加強防疫措施、減少群聚，以及考量主客隊球員、相關工作人員及觀眾等健康安全問題，本週末兩場主場賽事以閉門形式進行、不開放觀眾入場。

球團公告中強調，透過FamiTicket線上購買本週末主場賽事門票的球迷，將由系統自動退刷至原付款信用卡；透過Famiport機台購票者，需於1月12日中午12時至1月17日中午12時至機台退票，門票將全額退費，無需扣除手續費。

至於購買季票的球迷，球團將由專人聯繫退票事宜，桃園雲豹未來主場賽事也將視疫情與桃園市政府討論後公告。（編輯：張雅淨）1110111

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