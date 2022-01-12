體育署啟動黃金計畫2.0 超前部署2028奧運

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（中央社記者龍柏安台北12日電）教育部次長、體育署代理署長林騰蛟今天公開表示，體育署1月啟動黃金計畫2.0，協助菁英選手備戰2024巴黎奧運，並超前部署、提前培訓2028洛杉磯奧運潛力奪牌選手。

去年東京奧運台灣代表團拿下2金、4銀、6銅的隊史最佳參賽成績，而奧運熱潮才剛退，體育署已備戰2024巴黎奧運。

林騰蛟透露，黃金計畫2.0針對2024巴黎奧運，共納入72名選手，而2028洛杉磯奧運也遴選78名具奪牌潛力的績優選手，除實施個別化與客製化訓練，也會滾動執行級別調整與進退場制度。

林騰蛟並提及，去年底有兩項重要法案在立法院三讀通過，包括國體法第22條以及運動產業發展條例部分條文修正。

國體法修正後，將放寬具公務員身分且曾任國家代表隊的選手，只要經任職機構同意，就可接受商業代言，不受公服法限制。林騰蛟直言，這不僅鼓勵球員持續精進，也能把社會資源帶入，給予選手支持。

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至於運動產業發展條例部分條文修正，則是營利事業透過教育部設立的專戶，捐贈教育部專案核准的重點運動項目，在申報所得稅時，可按全數捐贈金額的150%，減除當年度營利事業所得額。

林騰蛟表示，這項法案過關後，有助於達成蔡總統體育經費加倍的目標，並可挹注更多經費幫助職業與業餘運動的發展，這對台灣的體育人才與產業發展都有正面幫助。（編輯：屈享平）1110112