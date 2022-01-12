更多編輯台推薦新聞：
喬科維奇明知染疫還受訪 入境申報不實推給經紀人
運動

喬科維奇明知染疫還受訪 入境申報不實推給經紀人

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看
生活

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑
科技

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職1/300

兄弟與捕手洋砲福來喜簽約 外援戰力完成

2022/1/12 16:45（1/12 17:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒中信兄弟隊12日宣布，已與新洋將福來喜（Francisco Pena）完成簽約，福來喜為捕手砲，有5年美職大聯盟經驗，110年在小聯盟3A轟出23發全壘打。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年1月12日
中華職棒中信兄弟隊12日宣布，已與新洋將福來喜（Francisco Pena）完成簽約，福來喜為捕手砲，有5年美職大聯盟經驗，110年在小聯盟3A轟出23發全壘打。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年1月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北12日電）中職中信兄弟今天宣布，已與新洋將福來喜完成簽約，他是一名捕手砲，有5年美職大聯盟經驗，目前兄弟有3投1野洋將；兄弟今天宣布網羅福來喜後，新球季有4隊都找洋砲。

32歲的福來喜（Francisco Pena）來自多明尼加，身高188公分、體重104公斤，右投右打，守備位置為捕手及一壘手。福來喜有5季美國職棒大聯盟資歷，出賽86場，轟出5發全壘打，打擊率2成16；去年在小聯盟3A出賽105場，敲出98支安打，包含23發全壘打，打擊率2成50、長打率0.459。

福來喜目前於多明尼加冬季聯盟老鷹隊（Aguilas Cibaenas）進行調整，兄弟球團表示，後續待中央流行疫情指揮中心同意後，將安排來台作業程序。

兄弟目前已經與4名洋將完成談約，其中有3名投手，包含連2年獲選年度MVP的德保拉（Jose De Paula）、去年季末加入的象魔力（Shawn Morimando）及前統一獅隊的泰迪（Teddy Stankiewicz）。兄弟球團表示，3名投手預計於2月初抵台，完成隔離後赴中國信託公益園區參與球隊春訓。

新球季中職各隊都積極找尋洋砲，包括兄弟今天談定的福來喜，捕手砲相當罕見；富邦悍將的霸帝士（Xavier Batista）可守一壘及外野，曾效力過日職廣島隊；統一獅則找來曾在大聯盟轟出71發全壘打的羅沙里歐（Wilin Rosario），主要守一壘；味全龍則找來奈許（Telvin Nash），目前僅樂天桃猿隊沒有找洋砲。（編輯：張雅淨）1110112

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀