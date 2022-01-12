兄弟與捕手洋砲福來喜簽約 外援戰力完成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒中信兄弟隊12日宣布，已與新洋將福來喜（Francisco Pena）完成簽約，福來喜為捕手砲，有5年美職大聯盟經驗，110年在小聯盟3A轟出23發全壘打。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年1月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北12日電）中職中信兄弟今天宣布，已與新洋將福來喜完成簽約，他是一名捕手砲，有5年美職大聯盟經驗，目前兄弟有3投1野洋將；兄弟今天宣布網羅福來喜後，新球季有4隊都找洋砲。

32歲的福來喜（Francisco Pena）來自多明尼加，身高188公分、體重104公斤，右投右打，守備位置為捕手及一壘手。福來喜有5季美國職棒大聯盟資歷，出賽86場，轟出5發全壘打，打擊率2成16；去年在小聯盟3A出賽105場，敲出98支安打，包含23發全壘打，打擊率2成50、長打率0.459。

福來喜目前於多明尼加冬季聯盟老鷹隊（Aguilas Cibaenas）進行調整，兄弟球團表示，後續待中央流行疫情指揮中心同意後，將安排來台作業程序。

兄弟目前已經與4名洋將完成談約，其中有3名投手，包含連2年獲選年度MVP的德保拉（Jose De Paula）、去年季末加入的象魔力（Shawn Morimando）及前統一獅隊的泰迪（Teddy Stankiewicz）。兄弟球團表示，3名投手預計於2月初抵台，完成隔離後赴中國信託公益園區參與球隊春訓。

新球季中職各隊都積極找尋洋砲，包括兄弟今天談定的福來喜，捕手砲相當罕見；富邦悍將的霸帝士（Xavier Batista）可守一壘及外野，曾效力過日職廣島隊；統一獅則找來曾在大聯盟轟出71發全壘打的羅沙里歐（Wilin Rosario），主要守一壘；味全龍則找來奈許（Telvin Nash），目前僅樂天桃猿隊沒有找洋砲。（編輯：張雅淨）1110112