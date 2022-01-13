杜蘭特聯手哈登合轟52分 東區雙雄對決籃網宰公牛

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（中央社芝加哥12日綜合外電報導）美國職籃NBA球星杜蘭特今天攻下全場最高的27分，加上隊友哈登25分16助攻「雙十」表現，助布魯克林籃網在東區頂尖對決中甜蜜復仇，以138比112力退芝加哥公牛。

籃網去年11月8日在芝加哥慘敗給公牛23分，12月4日又在主場以4分之差輸球，但今天在客場的對決中，籃網跨第3、4節拉出22比0攻勢，鎖定勝局，翻轉對戰連敗局面。

第3節還有8分43秒時，公牛佛契維奇（Nikola Vucevic）上籃成功，兩隊戰成71比71，但籃網本節手感火燙，18投12中且僅出現一次失誤，以101比79進入末節。整場比賽，籃網最多領先達38分。

籃網球團決定讓未打疫苗球員加入客場之旅，三巨頭之一的厄文（Kyrie Irving）今天拿9分，但因紐約的疫苗強制令，他尚無法在主場出賽，本役僅是他這季第3次上場。

杜蘭特（Kevin Durant）砍27分9助攻，這是他連續第12場至少拿下25分的比賽，且單在第3節就奪17分；投進5顆3分彈的哈登（James Harden）則繳25分16助攻。

米爾斯（Patty Mills）投進6記3分球、挹注21分，夏普（Day'Ron Sharpe）貢獻20分。

公牛拉文（Zach LaVine）今天攻下22分，德羅森（DeMar DeRozan）19分，懷特（Coby White）進帳16分，佛契維奇14分。公牛全隊犯下17次失誤，此役失分創本賽季新高。

籃網今天的團隊投籃命中率為56.3%，3分球32投17中。公牛投籃命中率則為46.9%。（譯者：張璦/核稿：嚴思祺）1110113