旅日球員助陣 台灣女足20日亞洲盃首戰中國

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台灣女足代表隊20日亞洲盃首戰將迎戰中國隊，總教練越後和男（右）與隊長丁旗（左）18日出席線上記者會表示，將做好準備，迎接每場比賽。（中華民國足球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年1月18日

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣女足代表隊20日亞洲盃首戰將迎戰中國隊，總教練越後和男今天表示，在旅日球員蔡明容與程思瑜加入後，球隊士氣大振，接下來球隊將做好準備，迎接每場比賽。

台灣女足代表隊繼2008年後，睽違14年再次闖進亞洲盃，12日啟程前往印度，而亞洲盃共12隊參賽，分A、B、C組，台灣女足與中國、印度、伊朗同組，賽事將於20日揭開序幕。

這次亞洲盃同時也是2023年紐澳女子世界盃外圍賽，由於2023年世界盃擴編參賽名額，從24隊增為32隊，亞洲名額從5隊增為6隊，洲際資格賽勝出名額也從1席增為2席；若台灣女足能闖進亞洲盃前6強，就篤定進軍世界盃，即使止步7、8強，也有機會透過附加賽爭取世界盃的門票。

台灣女足總教練越後和男今天出席線上記者會時表示，對於能挑戰亞洲盃感到非常興奮，面對每場關鍵的比賽，將會做好準備。

距離比賽登場僅剩2天，越後和男透露，在旅日球員蔡明容與程思瑜與球隊會合後，讓球隊士氣大振，2名選手也將旅日的經驗傳承給隊友，他相信台灣女足將能踢出令人激賞的表現。

台灣女足隊長丁旗也分享球隊備戰情況，她表示，目前球隊的氣氛很好，大家都很興奮，練球後除了球隊會議外，彼此休息時間也會繼續討論場上該改進注意的地方，同時瞭解這次亞洲盃攸關世界盃資格，全隊目標就是要前進世界盃。

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談到首戰迎戰台灣女足，中國女足隊長王珊珊指出，雙方過去交手多次，彼此也算熟悉，「希望比賽時能先展現出球隊的精氣神，先把自己做好」，她認為，首場比賽想必是一大挑戰。

台灣女足將於台灣時間1月20日下午6時在印度孟買展開小組賽首場賽事，將出戰中國，雙方過去曾在2018年亞運及2020東京奧運資格賽交手，台灣隊各以0比1、0比5吞敗；待首戰結束後，台灣隊後續將於23日、26日分別對戰印度和伊朗。（編輯：張雅淨）1110118

台灣女足代表隊20日亞洲盃首戰將迎戰中國隊，總教練越後和男18日說，在旅日球員蔡明容（左）與程思瑜（右）加入後，球隊士氣大振。（中華民國足球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年1月18日