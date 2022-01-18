更多編輯台推薦新聞：
特派專欄／驚覺森林變好安靜 印尼捕鳥人成攝影保育先鋒
國際

特派專欄／驚覺森林變好安靜 印尼捕鳥人成攝影保育先鋒

喬科維奇不打疫苗澳網衛冕夢碎 各國未接種者限制措施一次看
國際

喬科維奇不打疫苗澳網衛冕夢碎 各國未接種者限制措施一次看

中國獵狐行動抓捕外逃人士 手段凶狠以家人威脅綁架
國際

中國獵狐行動抓捕外逃人士 手段凶狠以家人威脅綁架

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
本土增10例、境外移入44例 桃園1個案感染源不明
首頁 / 運動

UBA戴口罩出賽 教練：防疫需共同努力

2022/1/18 18:33（1/18 18:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
UBA台灣師大前鋒陳昱潔（左）生涯首次在比賽中得全程配戴口罩，大專體總強調，一切依照台北市政府在上週公布的2級警戒期間運動指引，除已接種第3劑COVID-19疫苗，或第2劑打完但未滿12週者，才可免戴口罩比賽。（大專體總提供）中央社記者龍柏安傳真 111年1月18日
UBA台灣師大前鋒陳昱潔（左）生涯首次在比賽中得全程配戴口罩，大專體總強調，一切依照台北市政府在上週公布的2級警戒期間運動指引，除已接種第3劑COVID-19疫苗，或第2劑打完但未滿12週者，才可免戴口罩比賽。（大專體總提供）中央社記者龍柏安傳真 111年1月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北18日電）得知比賽要戴口罩上場，台灣師大前鋒林品妤承認有點傻眼，就算很不舒服，她和所有UBA球員一樣依照規定配戴口罩，台師大教練梁嘉音就說：「防疫要我們共同努力。」

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女子組第3階段預賽，今天在台灣科技大學體育館閉門開打，配合台北市政府上週所頒佈的二級警戒期間運動指引，明訂室內外運動都需配戴口罩，除已接種第3劑，或第2劑打完但未滿12週者，才可免戴口罩比賽。

台灣師大今天以115比45輕取台灣體大，在預賽拉出不敗的8連勝，教頭梁嘉音笑說，新的防疫指引不算是問題，「我們訓練時有時也會戴口罩，況且能比賽就很不錯了，去年疫情爆發時，就連到學校上課、訓練都不行。」

第1次正式比賽戴著口罩，陳昱潔承認，口罩只撐了1節多就全濕了，打起比賽真的比較喘，但問題不大，而隊友林品妤則認為，戴著口罩打球，「續航力會比較差，很快就沒力了。」

佛光大學今天也以84比48擊敗成功大學，大六主力張欣然搞笑地說：「我光是賽前熱身就沒力了。」不過她強調，為了配合政府防疫政策，她願意配合。

至於主打後衛的李宜樺，則表示嘴巴緊貼著口罩很不舒服，加上喊戰術時隊友也聽不太清楚，讓她得喊得比平常更大聲，不過她也說：「雖然不喜歡，但我能接受。」（編輯：吳協昌）1110118

延伸閱讀
UBA防疫採最高規 球員比賽戴口罩頭一遭
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族