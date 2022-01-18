UBA戴口罩出賽 教練：防疫需共同努力

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UBA台灣師大前鋒陳昱潔（左）生涯首次在比賽中得全程配戴口罩，大專體總強調，一切依照台北市政府在上週公布的2級警戒期間運動指引，除已接種第3劑COVID-19疫苗，或第2劑打完但未滿12週者，才可免戴口罩比賽。（大專體總提供）中央社記者龍柏安傳真 111年1月18日

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（中央社記者龍柏安台北18日電）得知比賽要戴口罩上場，台灣師大前鋒林品妤承認有點傻眼，就算很不舒服，她和所有UBA球員一樣依照規定配戴口罩，台師大教練梁嘉音就說：「防疫要我們共同努力。」

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女子組第3階段預賽，今天在台灣科技大學體育館閉門開打，配合台北市政府上週所頒佈的二級警戒期間運動指引，明訂室內外運動都需配戴口罩，除已接種第3劑，或第2劑打完但未滿12週者，才可免戴口罩比賽。

台灣師大今天以115比45輕取台灣體大，在預賽拉出不敗的8連勝，教頭梁嘉音笑說，新的防疫指引不算是問題，「我們訓練時有時也會戴口罩，況且能比賽就很不錯了，去年疫情爆發時，就連到學校上課、訓練都不行。」

第1次正式比賽戴著口罩，陳昱潔承認，口罩只撐了1節多就全濕了，打起比賽真的比較喘，但問題不大，而隊友林品妤則認為，戴著口罩打球，「續航力會比較差，很快就沒力了。」

佛光大學今天也以84比48擊敗成功大學，大六主力張欣然搞笑地說：「我光是賽前熱身就沒力了。」不過她強調，為了配合政府防疫政策，她願意配合。

至於主打後衛的李宜樺，則表示嘴巴緊貼著口罩很不舒服，加上喊戰術時隊友也聽不太清楚，讓她得喊得比平常更大聲，不過她也說：「雖然不喜歡，但我能接受。」（編輯：吳協昌）1110118