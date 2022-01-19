PLG因應疫情和世界盃資格賽 8場賽事異動

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）因應COVID-19疫情和2月世界盃資格賽，台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 今天宣布，2月有8場賽事順延至3至5月，例行賽確定延後1週、至5月15日結束。

台灣男籃規劃出征2月下旬在日本沖繩舉辦的2023世界盃亞洲區資格賽第1輪第1、2階段賽事，2月25日首戰出戰澳洲，2月26日迎戰日本，2月28日再度與澳洲交手，考量世界盃資格賽與P. LEAGUE+（簡稱PLG）例行賽重疊，加上桃園機場衍生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，聯盟今天發布新聞稿調整2月賽程。

根據聯盟公告內容，共有8場賽事異動，全數集中在2月，以桃園領航猿影響最大，共有3場比賽延後，其中2月11、19、20日分別出戰新北國王、新竹街口攻城獅、福爾摩沙台新夢想家的賽事，將延至3月8日、4月1日、4月12日進行。

桃園領航猿上季曾因疫情，8場賽事閉門舉行，票房損失不少，本季前2場主場賽事先在國體大進行，原先規劃今年2月11日起回到主場桃園巨蛋，賽程調整後，本季最快3月5日才會迎來首場桃園巨蛋賽事。

富邦勇士、新北國王2月27、28日各有2場比賽延期，均延後至5月14、15日登場。

福爾摩沙台新夢想家原先2月26日主場台中洲際迷你蛋出戰新竹街口攻城獅，也將順延至5月13日。

賽程經調整後，PLG例行賽從原先5月8日結束，延後至5月15日告一段落，而屆時2月將完全沒有雙北市的賽事。（編輯：張芷瑄）1110119