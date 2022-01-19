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湯普森復出代表作砍21分 勇士主場輕取活塞

2022/1/19 16:13
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（中央社舊金山18日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士「浪花兄弟」之一的湯普森（Klay Thompson）今晚打出回歸5戰以來的最佳成績，命中3個三分球，砍下全場最高21分，率隊以102比86擊敗底特律活塞。

勇士今天在主場迎戰活塞，前十字韌帶和阿基里斯腱傷癒復出的湯普森上場22分鐘，隊友魏金斯（Andrew Wiggins）貢獻19分3籃板，柯瑞（Stephen Curry）則繳出18分8助攻3抄截。

在魏金斯、「浪花兄弟」柯瑞與湯普森率領下，勇士首節以33比22領先活塞，第2節持續拉大分差，以66比38遙遙領先，第3節開始4分鐘，兩隊比分已經來到73比39，為主場3連勝奠定勝基。

湯普森在前4場比賽平均獲得13.8分，投籃命中率為35.7%。他此役兩分球13投6中，3分球8投3中。

此外，湯普森6次罰球全進，本季罰球11投11中；隊友庫明加（Jonathan Kuminga）繳出12分10籃板的「雙十」成績。

活塞方面，麥格魯德（Rodney McGruder）在活塞與丹佛金塊交易喊卡後首度上場，從板凳出發的他攻下本季新高19分；隊友狄亞洛（Hamidou Diallo）貢獻16分13籃板，史都華（Isaiah Stewart）14分11籃板，萊爾斯（Trey Lyles）13分，貝伊（Saddiq Bey）10分。

活塞「狀元」康寧漢（Cade Cunningham）10投3中，僅貢獻8分。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110119

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