西西帕斯4盤擊退前青少年球王 挺進澳網第3輪

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（中央社墨爾本20日綜合外電報導）希臘網球好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今天在澳洲網球公開賽第2輪陷入苦戰，最終仍找回手感，以7比6（1）、6（5）比7 、6比3、6比4擊退前青少年球王巴艾茲。

世界排名第4的西西帕斯今天在瑪格麗特球場（Margaret Court Arena）耗時3小時22分鐘，擊敗世界排名第88的阿根廷選手巴艾茲（Sebastian Baez）。西西帕斯在第3輪將出戰法國好手佩爾（Benoit Paire）。

佩爾今天在第2輪鏖戰4盤，逼退來自保加利亞的大會第26種子狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）。

目前還未能高捧大滿貫金盃的西西帕斯在賽後表示：「這（場比賽）不容易。我很高興今天能克服障礙。（我在比賽中）努力奮鬥，罵了點髒話，但我很開心晉級到第3輪。」

他並表示，今天在場上打球感覺天氣相當炎熱，「但我試著用心打，最終有所回報。」

兩度在澳網闖進4強的西西帕斯全場犯下63記非受迫性失誤，首盤先遭巴艾茲破發，但隨即回破，並在搶7中靠精準發球和高球質反拍，先下一城。

雙方在第2盤一樣戰到搶7，巴艾茲以正手拍致勝球收下次盤。西西帕斯在第3盤連破對手2個發球局，取得5比0領先卻無法順利收關，直到第4個盤末點才拿下此盤。

最終，這名希臘網壇新生代再挾破發領先優勢收下第4盤，挺進澳網男單第3輪。

西西帕斯去年在法國網球公開賽成為希臘首位闖進大滿貫決賽的選手，他在決賽手握兩盤絕對領先，卻遭世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）大逆轉，而無緣首座大滿貫賽冠軍。

此外，西西帕斯也曾在澳網打敗過西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和「瑞士特快車」費德瑞（Roger Federer）。（譯者：張璦/核稿：戴雅真）1110120